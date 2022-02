Fiorentina-Udinese si gioca: la nota UFFICIALE del club friulano

L’Udinese esprime piena soddisfazione per la decisione del Giudice sportivo, oggi diventata definitiva, di far disputare la gara con la Fiorentina rinviata lo scorso 6 gennaio

Niente 3-0 a tavolino, Fiorentina-Udinese dello scorso 6 gennaio si giocherà come ha deciso il Giudice Sportivo. La gara era stata rinviata poiché la squadra friulana era stata bloccata dall’Asl locale per via dei numerosi casi Covid.

Attraverso un comunicato ufficiale, il club friulano ha espresso piena soddisfazione per questa decisione, oggi diventata definitiva: “La decisione del Giudice Sportivo di far disputare regolarmente la gara, in data da fissare successivamente, riconosce, dunque, la virtuosità e la trasparenza del comportamento di Udinese Calcio, oggettivamente impossibilitata a viaggiare verso Firenze, tutti aspetti espressamente sottolineati nella decisione del dott. Mastandrea in cui si legge che ‘nessun particolare addebito, anche in termini di carenza di una perfetta diligenza o, al contrario, di compartecipazione causale, può essere imputato alla società Udinese, a fronte di una siffatta tipologia di provvedimento ASL (al momento valido ed efficace) e, non da ultimo, dal contegno tenuto dalla medesima società nella fattispecie‘ – recita la nota del club bianconero – Viene, così, ribadita l’assoluta integrità di Udinese Calcio, costantemente attenta al rispetto di regole, protocolli e normative per far si che, con lealtà, correttezza e trasparenza, vengano salvaguardati la regolarità delle gare e dei risultati sportivi”.