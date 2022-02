CMIT TV | Bertelli: “Firenze può sognare” Poi sulla corsa Champions

Giacomo Bertelli è intervenuto oggi pomeriggio ai microfoni della CMIT TV in diretta su Twitch facendo il punto sulla Fiorentina

La corsa Champions in Serie A affascina e coinvolge diverse squadre. Una di queste potrebbe anche essere la Fiorentina. Proprio della viola ha parlato il collega Giacomo Bertelli intervenuto oggi a CMIT TV: “Piatek gioca e fa gol, la maglia resta e quindi tutto passa. Firenze può sognare. La corsa per l’eventuale quarto posto penso sia molto trafficata e credo sia presto per capire se la Fiorentina potrà lottare per ottenere questo storico traguardo. Sarebbe un risultato straordinario. Molte squadre di Serie A si stanno dimenticando che la Fiorentina entro due anni avrà il più grande centro sportivo d’Europa e sarà un grande punto di partenza. Il posto in Europa League deve essere il traguardo minimo”.

CORSA CHAMPIONS – “Juve, Atalanta, Fiorentina, Lazio sono tutte dentro nella corsa Champions. Troppi risultati altalenanti. Non sono d’accordo con tutto questo incastro di partite. Le alternative non devono essere giustificazioni”.

GATTUSO A FIRENZE – “Gattuso? Un interrogativo. Non possiamo immaginare il percorso. Possiamo delineare qualche tratto come la sua grinta e la sua tenacia. Elementi che già nel pre campionato avevano galvanizzato la piazza. Chi è arrivato però ha trasmesso altrettanti valori, al di là dei risultati. Parliamo di due allenatori diversi dal punto di vista del gioco, ma alcune caratteristiche sono simili con un comun denominatore”.