Milan-Mendes, asse caldo: via libera dal Portogallo, doppio colpo in canna

Non ci sono più ostacoli, ora Rafael Leao può dire sì al Milan, che nel frattempo continua a trattare con il suo agente per altre questioni

Assist, gol e rinnovo. Sono questi i giorni di Rafael Leao. Nonostante il passaggio a vuoto contro la Salernitana, in cui non è riuscito ad incidere come in altre occasioni, il portoghese continua ad essere il vero protagonista del Milan di Stefano Pioli.

I numeri nel 2022 dell’attaccante non lasciano alcun dubbio e ora è pronta la firma sul contratto. Il club rossonero vuole blindarlo e il calciatore presto metterà nero su bianco. Non ci sono più ostacoli verso il prolungamento, fino al 30 giugno 2026, che porterà Leao a guadagnare più del triplo, passando – come ampiamente detto – da 1,4/1,5 milioni di euro netti a stagione a 4/5 milioni con i bonus. Un riconoscimento importante, che lo farà diventare tra i calciatori più pagati del Milan.

La trattativa corre spedita: i rapporti tra Paolo Maldini e Jorge Mendes sono ottimi e nel giro di pochi giorni, settimane, arriverà la fumata bianca. L’accelerata è pronta ad arrivare: l’entourage del portoghese e lo stesso Leao sono stati impegnati su altri fronti. La testa era altrove, alla causa Sporting-Lille, che rischiava di far pagare tanti milioni di euro al calciatore.

Bisogna andar indietro fino al 2018, quando Leao decise di esercitare la risoluzione unilaterale del contratto per liberarsi dallo Sporting e poi legarsi al Lille. Una spada di Damocle importante sulla testa del giovane calciatore che inevitabilmente lo ha condizionato pesantemente in questi anni.

Ieri un tweet enigmatico dell’attaccante, una colomba con il ramoscello di ulivo, lasciava intendere come qualcosa di positivo stesse accadendo. Nelle ore successive solo conferme dal Portogallo: il Tribunale Arbitrale per lo sport ha deciso, toccherà solo al club francese risarcire lo Sporting di una ventina di milioni di euro. Si attende la pubblicazione ufficiale delle decisioni del TAS ma anche stamani sono arrivate solamente conferme in merito.

Leao può, dunque, tornare a pensare esclusivamente al campo e ad una firma con una squadra, il Milan, che in questi momenti delicati gli è stato sempre vicino. Vicinanza che testimonia gli ottimi rapporti tra il club rossonero e l’entourage di Rafael Leao. Rapporti che spianano la strada verso nuovi affari, verso nuove collaborazioni.

Calciomercato Milan, Diavolo portoghese: arriva Renato Sanches

Non è un segreto, infatti, che il Milan per il dopo Franck Kessie abbia scelto un assistito di Jorge Mendes, Renato Sanches. Il Lille è un club abituato a vendere e queste vicende extra-campo potrebbero spingerlo a non tirar troppo la corda. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2023 non lascia dubbi in merito all’addio dell’ex Bayern Monaco in estate.

La trattativa, anche in questo caso, corre spedita verso la fumata bianca. Se non ci fossero stati i presupposti di un’intesa, il Milan non avrebbe provato a chiudere il colpo già a gennaio. Ora appare davvero solo questione di tempo e se non dovessero esserci intoppi, Renato Sanches – che sui social continua a strizzare l’occhio ai rossoneri – sarà presto un nuovo giocatore del Milan. Per il Lille è pronta una somma vicina ai 20/25 milioni di euro, per il centrocampista un contratto a 3,5/4 milioni netti a stagione.