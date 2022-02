Calciomercato Juve e Milan, Dybala con Kessie: affare da 120 milioni

Il Tottenham di Conte e Paratici continua a guardare in Serie A: due possibili colpi in casa Milan e Juventus

Sono già diversi i colpi di calciomercato messi a segno dal Tottenham di Paratici in Serie A. Da Romero e Gollini a Bentancur e Kulusevski: l’ex Juve e Conte guardano sempre al nostro campionato e sono pronti a tornare alla carica anche nella prossima estate.

“Sono felice per il modo in cui stiamo lavorando, stiamo facendo tanto, ma mi rendo conto sempre di più che ci vorrà tempo e pazienza. Ci sono tanti calciatori giovani che hanno bisogno di crescere e di fare esperienza”. Negli scorsi giorni Antonio Conte ha parlato così del nuovo corso del Tottenham. Il tecnico è consapevole che ci vorrà tempo, ma come noto è sempre molto esigente anche sul calciomercato. E i prossimi obiettivi sono sempre in Serie A. Secondo quanto riportato da ‘football.london‘, infatti, gli ‘Spurs’ hanno messo nel mirino per l’estate Franck Kessie e Paulo Dybala. Entrambi sono ancora in scadenza di contratto con Milan e Juventus e soprattutto l’ivoriano sempre più lontano dal rinnovo. Paratici è già in agguato.

Stando al portale, Kessie e Dybala sono nel mirino del Tottenham come possibili colpi a parametro zero insieme a Lingard, risparmiando circa 100 milioni di sterline di cartellini, pari a circa 120 milioni di euro. In caso di fumate nere, Paratici è in prima fila per la firma dei due big di Milan e Juventus. Recentemente, Pavel Nedved si è espresso così sulla situazione dell’argentino: “Noi dobbiamo affrontare più rinnovi in casa. Ce ne sono 4 o 5 in scadenza a giugno e sicuramente lavoreremo nelle prossime settimane per affrontare questo problema individuale. Sono professionisti e si vede che ci tengono”. Nelle prossime settimane è atteso l’incontro, forse decisivo, per il rinnovo di Dybala. Conte e Paratici sono alla finestra.