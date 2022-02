La Juventus studia il colpo, la Champions offre la vetrina giusta

La sfida con il Villarreal è stata anche l’occasione per ammirare da vicino un calciatore che potrebbe diventare un obiettivo della Juventus

Villarreal-Juventus è stata l’occasione da parte dei bianconeri per dare un’occhiata ‘faccia a faccia’ con uno dei possibili obiettivi per la prossima stagione.

Il nome è quello di Alfonso Pedraza, terzino sinistro classe 1996, che nel mercato invernale sarebbe già potuto sbarcare in Serie A con la maglia del Napoli, come raccontato da Calciomercato.it. Quello di esterno sinistro è uno dei ruoli che a Torino dovranno coprire nel calciomercato estivo. Alex Sandro è in fase calante e potrebbe lasciare a fine stagione, mentre Pellegrini non assicura almeno per il momento le giuste garanzie.

Ecco perché la Juventus potrebbe sondare il terreno per un terzino sinistro e Pedraza potrebbe essere presente nella lista di Cherubini in quel ruolo. Il 25enne è uno dei punti fermi del Villarreal di Emery che, infatti, in inverno ha detto no alla sua cessione.

Calciomercato Juventus, Pedraza osservato speciale: la valutazione

In estate però le cose potrebbero cambiare e davanti alla giusta offerta potrebbe arrivare il via libera. La valutazione di Pedraza si attesta intorno ai 15 milioni di euro considerato anche il contratto in scadenza nel 2025.

Un nome da tenere in considerazione anche in virtù della buona prestazione fornita questa sera proprio davanti alla Juventus. Il ritorno a Torino potrebbe dare ulteriore conferme e spingere i bianconeri a pensare in maniera sempre più concreta allo spagnolo per la prossima stagione.