Futuro in bilico per Cuadrado | La Juventus prepara la contromossa

Il futuro di Juan Cuadrado non è ancora definito e la Juventus si prepara a tutti gli scenari: pronta la contromossa in caso di addio

La concentrazione dei bianconeri è totalmente focalizzata sul match di questa sera, valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Contro il Villarreal l’obiettivo della Juventus è quello di avere la meglio nelle due partite e conquistare così l’accesso ai quarti di finale di Champions. Arrivare tra le prime otto squadre d’Europa è un obiettivo alla portata della compagine di Massimiliano Allegri, anche se l’avversario è di quelli ostici. Il ‘Submarino amarillo’ di Unai Emery si trova in uno stato di forma esaltante e questa sera proverà il colpaccio contro la ‘Vecchia Signora’, che invece ha diverse assenze in difesa e in attacco. Mentre la squadra pensa al campo, la società continua a lavorare sul mercato e prepara un’eventuale contromossa.

Calciomercato Juventus, futuro in bilico per Cuadrado | Semedo la contromossa

Diversi giocatori della Juventus sono in scadenza di contratto e la loro permanenza a Torino, proprio per questo, non può essere data per scontata. Tra questi c’è anche Juan Cuadrado, uno dei pupilli di Massimiliano Allegri e un giocatore chiave nell’impianto tattico bianconero. Come vi abbiamo rivelato sulla CMIT TV, sull’esterno colombiano rimane in pressing anche l’Inter: Marotta resta un grande fan del ‘Panita’ e anche per Simone Inzaghi potrebbe essere l’ideale.

La volontà della Juventus rimane quella di rinnovare il contratto di Cuadrado, anche se prima c’è da sciogliere il nodo legato al futuro di Dybala. In caso di mancato accordo e addio del colombiano, i bianconeri starebbero già lavorando alla contromossa. Secondo quanto riportato da ‘todofichajes.net’, la Juventus avrebbe messo gli occhi su Nelson Semedo e grazie ai buoni rapporti con Jorge Mendes potrebbe essere il portoghese l’erede del ‘Panita’. La prima scelta di Allegri, tuttavia, resta la permanenza di Cuadrado.