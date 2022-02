Calciomercato, Lautaro Martinez e Vlahovic insieme: “Era quasi fatta”

Calciomercato, le dichiarazioni riportano alla luce un retroscena molto interessante: Lautaro Martinez e Vlahovic potevano giocare insieme

Serata molto importante in Champions League, con la Juventus attesa alla ribalta europea. Contro il Villarreal, si cercherà di superare la ‘maledizione’ degli ottavi di finale. Andata in Spagna contro il ‘Submarino Amarillo’, avversario comunque ostico e da non sottovalutare.

Il match segnerà il debutto a grandi livelli di Dusan Vlahovic nelle competizioni europee. L’attaccante serbo, in carriera, aveva finora accumulato a livello continentale una sola presenza, nei turni preliminari di Europa League, quando era ancora al Partizan Belgrado, nell’estate 2016, da giovanissimo. C’è grande curiosità per capire che impatto potrà avere sul palcoscenico della Champions, a lui si appoggiano Allegri e tutto l’ambiente Juventus per provare a passare il turno. Sull’ex Fiorentina, emerge in queste ore un retroscena di mercato piuttosto interessante.

Calciomercato, l’ex ds del Barcellona su Lautaro e Vlahovic: il doppio retroscena

Ci sarà un osservatore privilegiato, Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona. I blaugrana, come aveva raccontato Calciomercato.it, avevano sondato il terreno per Vlahovic a gennaio. Ma il serbo era stato cercato anche in passato, come spiega l’ex dirigente blaugrana, che in una intervista a ‘Sky Sport’ afferma come si sarebbe potuta costituire una coppia da sogno con Lautaro Martinez in Catalogna. “Volevamo Vlahovic in prestito due anni fa, ma non è stato possibile – ha spiegato – Anche Lautaro era stato molto vicino, avevamo parlato a lungo con i suoi agenti e con la dirigenza dell’Inter. Ma poi il Covid ha cambiato il calcio a livello economico, ed è saltato tutto”. Non è finita qui: Planes avrebbe avuto forte interesse anche in un talento della Nazionale, oggi alla Juventus. “Locatelli ha uno stile perfetto per il nostro club, siamo stati vicini a lui ma alla fine lui ha scelto un club importante come la Juve”. Su Villarreal-Juventus, infine, afferma: “Il Villarreal ha una politica sportiva al top, infatti ha vinto l’Europa League. Sarà una bella partita per gli spettatori e non facile per i bianconeri”.