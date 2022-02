Villarreal-Juve, convocati Allegri | Presenti Bonucci, Pellegrini e Rabiot

La Juventus ha diramato la lista dei convocati di Massimiliano Allegri per l’andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal

La Juve è in partenza per la Spagna, dove domani sera si giocherà l’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal di Emery.

Massimiliano Allegri deve fare i conti con alcune assenze pesanti, quella di capitan Chiellini in difesa e del vicecapitano e numero 10 Paulo Dybala in attacco. Come annunciato in conferenza, Bonucci è invece recuperato per la panchina. Ok anche Pellegrini e Rabiot. Di seguito la lista dei convocati diramata dalla Juventus sui propri canali ufficiali.

PORTIERI: Szczesny, Pinsoglio, Perin.

DIFENSORI: De Sciglio, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci.

CENTROCAMPISTI: Arthur, McKennie, Rabiot, Locatelli, Zakaria.

ATTACCANTI: Vlahovic, Morata, Kean, Soulé.