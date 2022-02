VIDEO CM.IT | Lautaro e l’attacco in crisi: l’Inter prepara la rivoluzione

Lautaro Martinez e l’attacco dell’Inter in crisi: possibile rivoluzione nel calciomercato estivo

La sconfitta casalinga contro il Sassuolo ha riaperto il dibattito sull’attacco dell’Inter e in particolare sullo stato di forma di Lautaro Martinez. Nonostante il recente rinnovo fino a giugno 2026, l’attaccante argentino è tornato a far parlare di sé anche in sede di calciomercato.

Ieri è arrivata un’altra sconfitta a San Siro per l’Inter, la seconda consecutiva tra Champions League e Serie A. Ancora a secco il ‘Toro’ e l’attacco nerazzurro: possibile rivoluzione in estate per Marotta e Ausilio. In caso di cessione di Lautaro, la dirigenza avvierà il restyling nel reparto offensivo. Scamacca e non solo: ecco tutti gli aggiornamenti di calciomercato.