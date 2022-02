E’ il dopo Paqueta: resta in Francia, Milan spiazzato

Il centrocampista, che piace al Milan, nel mirino del Lione. E’ il prescelto in vista del dopo Paqueta: i rossoneri sono avvertiti

Il Milan guarda attentamente in Francia per rafforzare la rosa. Non è un segreto che il club rossonero si prepara a mettere a segno il doppio colpo dal Lille. Sven Botman e Renato Sanches, infatti, sono sempre molto vicini: salvo clamorosi colpi di scena, sia il difensore olandese che il centrocampista portoghese dovrebbero vestire nella stagione 2022/2023 la maglia rossonera.

Servirà un esborso di circa 50/55 milioni di euro da far finire nelle casse del club transalpino. La volontà dei due calciatori è molto chiara: serve l’intesa totale tra il Milan e il Lille per la fumata bianca.

Il Milan, dunque, continuerà a fare affari in Francia, da dove nel recente passato sono arrivati Kalulu, Leao, Maignan e Ballo-Toure.

Chi è certo di varcare i cancelli di Milanello – non va dimenticato – è Yacine Adli, prelevato la scorsa estate da Paolo Maldini e Frederic Massara e rimasto a Bordeaux per una stagione. Ma l’idea di rafforzare la mediana, pescando ancora in Francia, resta viva.

Calciomercato Milan, concorrenza per Fofana

I rossoneri, oltre ai calciatori sopracitati, segue con interesse anche Seko Fofana. Il calciatore, ex Udinese, è protagonista di una grande stagione con la maglia del Lens. Il classe 1995 sta mantenendo un rendimento davvero alto e quest’anno è diventato un calciatore prolifico. Numeri da trequartista: dopo ventotto partite stagionali, l’ex bianconero ha realizzato ben nove reti.

Numeri che chiaramente non stanno passando inosservati. In Italia Fofana, oltre al Milan, è stato accostato anche all’Atalanta. La prossima estate potrebbe essere davvero quella del cambio maglia. Quando lasciò l’Udinese per approdare solamente al Lens sorprese tutti. Ora è davvero arrivato il tempo del definitivo salto di qualità.

Nel futuro di Fofana potrebbe, però, esserci ancora la Francia. Secondo ‘Le Progrès’, il centrocampista è un’idea del Lione, che sta cercando sostituti in vista del possibile addio di Paqueta. L’ex rossonero è pronto a spiccare il volo, con il Milan che guarda interessato visto che da una sua cessione incasserà il 15%. Non pochi soldi considerato che l’OL avrebbe intenzione di incassare non meno di 70 milioni di euro.