Tweet enigmatico, Leao ora può esultare: la spiegazione

Novità importanti per Rafael Leao. L’attaccante ora è pronto per firmare e continuare a segnare con la maglia rossonera

Un tweet nel pomeriggio che ha fatto drizzare le antenne a tutti i tifosi del Milan e non solo. Rafael Leao è tornato protagonista su Twitter, con un post enigmatico: una colomba, con un ramoscello di ulivo nel becco e la scritta soon.

Il tweet, come era prevedibile, è stato preso d’assalto dai tifosi, che hanno chiesto spiegazioni al calciatore. Spiegazioni che non sono arrivate e molti hanno pensato che il portoghese facesse riferimento al rinnovo.

Come raccontato ampiamente, il prolungamento del contratto di Rafael Leao con il Milan è davvero ad un passo. Firma in arrivo, con il calciatore che andrà a guadagnare una cifra tra i 4/5 milioni di euro netti a stagione, con i bonus, praticamente più del triplo dell’attuale stipendio. Un riconoscimento importante per un calciatore, che sta dimostrando di essere fondamentale per gli schemi di Stefano Pioli.

Milan: Leao, rinnovo e novità dal Portogallo

Ma il messaggio di Leao non era legato al suo contratto, almeno direttamente. Dal Portogallo, infatti, sono arrivati aggiornamenti in merito ad un’altra vicenda, che tiene in apprensione l’attaccante ormai da anni.

Rafael Leao, un po’ come tutto il Milan (nonostante il club non sia interessato direttamente), era in attesa della decisione da parte del Tribunale Arbitrale per lo sport in merito alla rescissione unilaterale del calciatore dallo Sporting, nel 2018, con successivo approdo al Lille.

Per Leao sono arrivate buone notizie: il Tas – stando a quanto trapela in Portogallo e riportato da Report – ha, infatti, deciso di condannare il club francese e non il calciatore, al risarcimento di circa 20 milioni di euro (interessi compresi) al club portoghese.

Finalmente, dunque, un po’ di pace per l’esterno, che potrà dedicarsi solo ed esclusivamente al campo, senza una spada di Damocle da diversi milioni di euro, sul capo che pesava non poco. Per Leao, ora, è davvero tempo di mettere nero su bianco, per continuare a sorridere con il suo Milan.