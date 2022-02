Arrivano conferme: addio Juventus in estate | C’è il PSG

Arrivano conferme di calciomercato sull’addio alla Juventus in estate, per il bomber c’è il PSG

Ventuno anni, tanto talento ma una crescita che va a rilento. Almeno rispetto alle previsioni e alle attese della Juventus, la quale la scorsa estate ha affidato proprio a Moise Kean la pesante eredità di Cristiano Ronaldo. Il giovane bomber italiano finora ha ripagato soltanto con 1 assist e 3 gol in 20 presenze, numeri che alimentano dubbi sul suo futuro.

Per Kean restano sempre aperte le porte del PSG, che gradirebbe l’ipotetico ritorno. Lo stesso giocatore, dal canto suo, vedrebbe di buon occhio una seconda avventura a Parigi, dove la scorsa stagione si mise in mostra con 17 gol. In vista della prossima sessione di calciomercato, dopo averlo preso in prestito biennale con obbligo di riscatto, la Juventus avrebbe aperto alla sua cessione che, conferma ‘Tuttosport’, potrebbe arrivare con la formula del prestito. Ma bisognerà comunque fare i conti con le modifiche della FIFA al regolamento degli affari in prestito, che non dovrebbe prevedere il sub-prestito a una terza società.

Calciomercato Juventus, PSG su Kean: possibile addio in estate

Il PSG ha un ottimo ricordo di Kean e potrebbe decidere di puntare nuovamente su di lui in vista dei cambiamenti estivi nel suo attacco. Mbappe è infatti voluto dal Real Madrid, Icardi ha da tempo manifestato la volontà di cambiare maglia. Kean ha ancora un grande potenziale da esprimere e potrebbe rivelarsi utile per i progetti parigini.

Per l’italiano, alla Juventus, le porte potrebbero infatti socchiudersi dopo il recente arrivo di Dusan Vlahovic. I 28 milioni di euro che dovrebbe sborsare Agnelli per il suo riscatto non sembrano inoltre facilitare le condizioni per la permanenza, a meno di un netto cambiamento nelle sue prestazioni. Da qui al termine del campionato, pertanto, Allegri continuerà a valutarne la crescita. Lo stesso faranno gli osservatori francesi.