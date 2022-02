Calciomercato Juventus, addio a giugno: ha già detto sì

Calciomercato Juventus, un addio già deciso tra i bianconeri: c’è il sì alla nuova squadra, giocatore con la valigia

La Juventus ha dato una decisa sterzata alla sua stagione con il mercato di gennaio e lanciato un chiaro segnale al campionato. Gli acquisti di Vlahovic e Zakaria hanno inciso da subito, soprattutto il serbo, già padrone della nuova realtà.

Bianconeri che con il nuovo bomber possono essere protagonisti assoluti della seconda parte di stagione e guardare con fiducia anche al futuro. Vlahovic indirizza inoltre già le scelte di mercato per la prossima stagione. Con lui, Dybala e Morata possono restare, avendo mostrato già una coesistenza ideale con il serbo. E non è finita qui. Il suo arrivo, di fatto, ‘decide’ già una cessione.

Calciomercato Juventus, saluta Kean: decisione presa

E’ quella di Moise Kean, che è stato prelevato in prestito biennale dal Psg ma potrebbe già tornare alla base. Secondo ‘Fichajes.net’, in Spagna, il giocatore vedrebbe di buon occhio un ritorno a Parigi, per mostrare le sue qualità, cosa che nella scorsa stagione gli era riuscita. Del resto, è finito indietro nelle gerarchie di Allegri e a livello economico il suo riscatto costerebbe 28 milioni di euro, soldi che i bianconeri non sembrano a questo punto voler investire. Lo stesso Psg gradirebbe il ritorno del giocatore, nelle cui qualità in Francia si crede davvero molto. Le parti sarebbero già d’accordo e la Juve lo lascerebbe andare non a malincuore.