Dalla Spagna: contatti avviati per la cessione di Lautaro | Svelate le cifre

Seppur a secco di gol da oltre due mesi, Lautaro Martinez resta al centro dei rumors di calciomercato. L’Inter potrebbe cederlo in estate

Lautaro di oggi è un giocatore del tutto irriconoscibile. L’argentino non segna con la maglia nerazzurra da oltre due mesi, ieri sera contro il Sassuolo ha sbagliato persino a porta vuota… Nonostante ciò, però, resta un nome ‘caldo’ sul calciomercato. Del resto parliamo di un calciatore ancora giovane (compierà 25 anni ad agosto) e con uno stipendio (6 milioni più bonus) che in un top club guadagna una riserva.

In estate l’Inter potrebbe cedere Lautaro anche per esigenze di cassa. A quanto? A poco meno di 70 milioni di euro, nello specifico a 65 milioni ovvero la cifra che svela il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’. Quella, nel dettaglio, che potrebbe portare il classe ’97 alla corte di Arteta, all’Arsenal che insieme al Tottenham è stato il club che già ci ha provato con maggiore concretezza nella passata sessione estiva di calciomercato.

Secondo la medesima fonte, i ‘Gunners’ hanno già avviato i contatti con l’Inter per il cartellino del numero 10, il cui sogno resta probabilmente il Barcellona seppur in blaugrana non ci sia più il suo amico e connazionale Messi.

La Premier, tuttavia, ha sempre un grosso fascino per i giocatori, specie quelli stranieri. Da capire se Lautaro consideri o meno l’Arsenal un club ideale per la sua crescita. Ricordiamo che l’Arsenal è stata già rifiutata da Dusan Vlahovic, per cui non possiamo essere certi del sì dell’ex Racing che da poco ha rinnovato coi nerazzurri fino a giugno 2026. Ma si sa che i rinnovi valgono quel che valgono, spesso e volentieri niente.

Calciomercato Inter, l’Arsenal vuole Lautaro: super ingaggio per convincerlo

Per convincere Lautaro, la società londinese potrebbe garantirgli totale centralità nel progetto tecnico e, soprattutto, un ingaggio sui 10 milioni di euro netti per le prossime cinque stagioni. Qualcosa come 50 milioni in totale che, sommati ai 65 per il cartellino, farebbero 115 milioni di euro per il ‘colpo’ Martinez.