Calciomercato, Conte spaventa l’Inter | 100 milioni per i due top player

Dopo il biennio come allenatore dell’Inter, Antonio Conte vorrebbe portare nel suo Tottenham due nerazzurri

Reduce dalla vittoria all’ultimo respiro contro il Manchester City, il Tottenham di Antonio Conte si è definitivamente rilanciato per un posto in zona Champions League. Il successo in casa della capolista ha messo fine ad un momento negativo degli Spurs, ma soprattutto alle critiche piovute dopo l’ultimo mercato.

Nella vittoria del Tottenham, infatti, hanno messo lo zampino i due neo arrivati Dejan Kulusevski e Rodrigo Bentancur. Il primo è stato grande protagonista prima la rete del vantaggio Spurs e poi con l’assist per la doppietta di Harry Kane. L’uruguaiano, invece, ha giocato una grande partita di sostanza e da una sua palla in profondità ha dato via al gol vittoria del Tottenham.

A proposito di mercato, però, il direttore sportivo Fabio Paratici in vista della prossima estate vorrebbe ancora tornare a comprare in Serie A. A tracciare una prima via sarebbe stato Antonio Conte, il quale avrebbe già indicato all’ex dirigente della Juventus alcuni profili a lui familiari.

Mercato Inter, Conte piomba su Lautaro Martinez e de Vrij

Sono Lautaro Martinez e Stefan de Vrij i due calciatori che Conte avrebbe richiesto alla dirigenza del Tottenham per la prossima estate. Come riportato da interlive.it, gli ‘Spurs’ sarebbero disposti ad avviare un affare da 100 milioni di euro per portare i due interisti a Londra. Cifra sicuramente molto alta, ma ancora distante dai 120 chiesti dall’Inter per liberare i due top player.

Ciò che è certo è che l’ex allenatore nerazzurro farà di tutto per avere uno degli obiettivi indicati alla società dopo la delusione dell’ultima sessione. Appena pochi giorni fa, in riferimento al mercato di gennaio, Conte si era lasciato andare ad uno sfogo: “A gennaio ad esempio sono andati via quattro giocatori importanti per il Tottenham e ne sono arrivati due. Quindi, anche numericamente, invece di rinforzarti potresti esserti sulla carta indebolito”. Riuscirà Paratici a farsi perdonare la prossima estate?