Mourinho vuole il talento del Barcellona: è sfida aperta alla Juventus

La Roma pronta a sfidare la Juventus per un rinforzo sulla fascia destra, ma la concorrenza è alta

È un momento difficile per diverse big del nostro campionato. A partire dall’Inter, passando per la Juventus e la Roma. Sono queste le tre squadre più nei ‘guai’ nella parte sinistra della classifica in relazione agli obiettivi di inizio stagione, aggiungendo anche l’Atalanta. Scudetto, Champions ed Europa League sono in bilico e le società pensano comunque già a programmare il calciomercato per l’estate.

E Roma e Juventus sono pronte a sfidarsi per un possibile obiettivo sulla fascia destra. Le priorità sono tante e si focalizzano per entrambe a centrocampo, anche e soprattutto nel ruolo di regista o mediano. Mourinho lo ha chiesto a più riprese, voleva a tutti i costi Xhaka che alla fine non è arrivato, così come Zakaria che alla fine è andato in bianconero. E invece in giallorosso è approdato Sergio Oliveira, che non è né mediano né regista. Anche Allegri ha cercato di cambiare il suo centrocampo, cedendo Bentancur e Ramsey, provando a piazzare pure Arthur che invece è rimasto ma potrebbe comunque partire in estate per accogliere un altro colpo. Uno dei sogni sarebbe de Jong, per cui la Juve ha fatto pure un tentativo a gennaio. Ma le attenzioni si spostano appunto anche sulla fascia destra.

Calciomercato, alla Roma piace Dest: su di lui anche la Juventus

La Roma è anche a caccia di un terzino destro, visto che Karsdorp sta vivendo una stagione deludente in cui ha messo a referto un solo assist, al pari di Matias Vina che non ha convinto e ha fatto registrare anche lui un solo assist. Tanto per intenderci, Bereszynski della Sampdoria (che era entrato in orbita giallorossa) ne ha fatti tre pur spingendo comunque meno. E Maitland-Niles in prestito dall’Arsenal, dopo una partenza discreta è sta collezionando una prestazione negativa dietro l’altra. Con Spinazzola al 100% il prossimo anno, Karsdorp e Vina si accomoderanno in panchina (a meno di un’offerta che Pinto considererebbe volentieri) dietro a un probabile nuovo acquisto.

Il nome monitorato, come riporta ‘gazzetta.it’, è quello di Sergino Dest del Barcellona. L’americano piace molto alla Roma, è uno dei profili seguiti dal club, che lo gradisce anche per caratteristiche, età e costo (una ventina di milioni). Sull’esterno blaugrana si sono posati anche gli occhi della Juventus, ne avevano parlato in Spagna pochi giorni fa. Anche Allegri ha bisogno evidente di rinforzi sulle fasce, Dest è un 2000 e ha parecchi margini di crescita con il Barcellona che potrebbe anche privarsene. La Roma farebbe cassa con le cessioni di Florenzi e Kluivert (in caso di Champions del Nizza si attiverà l’obbligo di riscatto a 15 milioni). Sergino Dest, nazionale americano nato in Olanda, è un nome concreto, che però piace anche ad Ajax e soprattutto Monaco.