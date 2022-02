Cioffi: “Ecco perché ho cambiato Deulofeu. Così ci si salva”

Le dichiarazioni di Cioffi al termine di Udinese-Lazio, match valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Ecco le sue parole

L’Udinese di Cioffi conquista un punto importante per la lotta salvezza. I bianconeri sono riusciti a fermare la Lazio: al gol di Deulofeu ha riposto Felipe Anderson.

Il tecnico dei friulani ha commentato il pareggio contro i biancoceleste, partendo dalla scelta di sostituire l’autore del gol: “Non ho mai visto un giocatore uscire felice dal campo, l’importante è che sia stato rispetto nei miei confronti e dei compagni. Che non sia felice è importante perché significa che è vivo – ammette il tecnico dei bianconeri ai microfoni di DAZN -. Facciamo tanto affidamento su di lui. La Lazio ci faceva tanta paura sulle palle inattive, quindi ho deciso di non togliere Beto che era leggermente più appannato perché aveva speso tanto in fase difensiva”

Corsa Salvezza – “Il calcio è semplice – prosegue Cioffi -, noi vogliamo tirarci fuori il prima possibile da questa situazione e giocarci queste due partite con Fiorentina e Salernitana come bonus per regalare a società e tifosi qualcosa di più. Prima però c’è da abbassare la testa e pedalare forte giocando bene a calcio per giocarcela con tutte”.

Ritorno di Pereyra – “L’averlo ritrovato è importantissimo – conclude Cioffi – il Tucu è un giocatore che rallenta, in una squadra che va veloce, e può innescare lo spazio che ci caratterizza”.