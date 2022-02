Serie A, Raspadori e Scamacca abbattono l’Inter: Milan ancora in testa

Caduta rovinosa per l’Inter nella gara contro il Sassuolo a San Siro: i nerazzurri vengono stesi da Raspadori e Scamacca, Milan ancora primo

Si sapeva che sarebbe stata una partita molto complicata, ma nessuno avrebbe immaginato il crollo visto in campo. Il verdetto giunto dal rettangolo verde racconta di un successo netto del Sassuolo ai danni dell’Inter tra le mura di San Siro. I neroverdi hanno steso l’armata nerazzurra, con la gara terminata sul netto risultato di 0-2.

Il ko inflitto alla ‘Beneamata’ porta le firme di Raspadori e Scamacca, entrambi nomi accostati in ottica calciomercato ai lombardi per la prossima estate. A sbloccare il match è stato Raspadori dopo appena 8 minuti di gioco. La rete, però, ha generato non poche polemiche da parte dei padroni di casa per un presunto fallo di Berardi su Calhanoglu, giudicato regolare dall’arbitro Forneau in campo.

Serie A, Inter-Sassuolo 0-2: tabellino e classifica

Intorno alla mezz’ora della prima frazione di gioco arriva pure il raddoppio. Cross ben indirizzato da parte di Traore dalla sinistra, Scamacca di testa trafigge la porta presieduta da Handanovic. Nella ripresa l’Inter è in costante proiezione offensiva, subendo più di una volta le ripartenze avversarie. Nel finale, durante i minuti di recupero, de Vrij accorcia, ma l’arbitro annulla la marcatura – dopo una review al Var – per fallo di mano di Dimarco.

L”Inter spreca una ghiotta occasione per risorpassare il Milan e tornare in vetta alla classifica. Inoltre in caso di vittoria del Napoli contro il Cagliari, nella sfida in programma domani sera alle 19:00, la ‘Beneamata’ passerebbe addirittura al terzo posto.

Inter-Sassuolo 0-2: 8′ Raspadori (S), 26′ Scamacca (S)

CLASSIFICA Serie A: Milan 56, Inter* 54, Napoli* 53, Juventus 47, Atalanta* 44, Lazio* 42, Roma 41, Fiorentina* 42, Hellas Verona 37, Torino* 33, Sassuolo 33, Empoli 31, Bologna** 28, Spezia* 26, Sampdoria 26, Udinese*** 24, Venezia* 22, Cagliari* 21, Genoa 16, Salernitana** 14.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Tre partite in meno