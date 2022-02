Inter-Sassuolo, il verdetto in diretta: “Il gol è irregolare”

L’ex arbitro, Luca Marelli, ha detto la sua sul gol discusso di Raspadori siglato nei primi minuti del primo tempo di Inter-Sassuolo

Primo tempo a dir poco in salita per l’Inter contro il Sassuolo. Che si trattasse di una partita alquanto complicata lo si sapeva già e, non a caso, sono stati proprio i neroverdi guidati da Dionisi a trovare il vantaggio, sbloccando il match grazie alla rete firmata da Raspadori. Gli emiliani, poi, hanno conquistato persino il raddoppio con l’incornata di Scamacca su assist di Traoré.

La prima rete degli ospiti, però, ha generato perplessità e proteste da parte della ‘Beneamata’. La marcatura nasce, infatti, da un sospetto fallo di Berardi su Calhanoglu: l’esterno ha recuperato palla con un intervento deciso sul centrocampista nerazzurro, ma l’arbitro Forneau ha giudicato regolare il contatto il campo.

Inter-Sassuolo, Marelli sul gol di Raspadori: “Contatto su Calhanoglu irregolare”

L’ex direttore di gara, Luca Marelli, ha detto la sua a proposito dell’episodio dubbio sulle frequenze di ‘Dazn’: “Si tratta di una situazione già vista molte volte. Ormai conosciamo il regolamento in questi casi, il recupero del pallone è una valutazione soggettiva dell’arbitro e il Var non può mai intervenire. Per quanto mi riguarda l’intervento su Calhanoglu non era regolare“. Dunque Marelli avrebbe annullato la rete di Raspadori, ma Forneau non è stato dello stesso avviso.