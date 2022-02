Inter-Sassuolo: pagelle e tabellino del match di San Siro valevole per la 26° giornata del campionato di Serie A. Raspadori e Scamacca a segno, tonfo della squadra di Inzaghi

Tonfo dell’Inter davanti al pubblico amico di San Siro nel match della 26° giornata del campionato di Serie A contro il Sassuolo.

La squadra di Dionisi domina a San Siro e porta a casa un risultato storico dopo una grande prestazione, collettiva e nei singoli. Berardi incanta e trascina gli emiliani, i gioielli Raspadori e Scamacca (nel mirino di Marotta) puniscono i campioni d’Italia. Malissimo l’Inter: imbarazzante e ancora a secco Lautaro, l’unico a cercare di dare la scossa è Perisic. Traore è imprendibile, Consigli un muro tra i pali neroverdi. Dionisi compie l’impresa capolavoro, mentre Inzaghi manca il nuovo sorpasso in vetta al Milan.

Le pagelle di Inter-Sassuolo: Traore show, Perisic l’unico a salvarsi

INTER

Handanovic 5 – Ancora incerto il capitano: si fa beffare subito da Raspadori, palla fra le gambe.

Skriniar 5,5 – Traore e Raspadori lo mettono alle strette. Prova la sortita a rete ma sbatte contro Consigli. Salvataggio nel finale ad evitare il tris di Raspadori.

De Vrij 4,5 – Continua il periodo ‘horror’ per il difensore olandese, sovrastato da Scamacca e in balia degli attaccanti neroverdi.

Dimarco 4,5 – Berardi lo fa impazzire da quel lato. Partita da dimenticare, forse la più brutta in maglia nerazzurra.

Darmian 5 – Mai un guizzo sulla fascia. Non è il Darmian pimpante della prima parte di stagione (46′ Dumfries 5,5 – Quasi attaccante aggiunto, ma non riesce a sfondare).

Gagliardini 5,5 – Lui almeno ci prova assaltando l’area e impegnando da fuori Consigli (46′ Dzeko 6 – Inzaghi lo mette subito dentro dopo l’intervallo vista la situazione: con il bosniaco l’Inter ha più peso davanti, un super Consigli gli nega per due volte la gioia del gol).

Barella 5 – Spaesato davanti la difesa, non è Brozovic e si vede. Un po’ in debito d’ossigeno: ha vissuto decisamente serate migliori.

Calhanoglu 4,5 – Inguardabile nel primo tempo. Perde una palla sanguinosa che porta subito alla rete di Raspadori. Lontano parente del Calhanoglu ammirato contro il Liverpool (78′ Vidal SV).

Perisic 6,5 – Notte fonda per l’Inter: il croato è l’unico a crederci e a salvarsi. Le fughe a sinistra non bastano per svegliare dal torpore i nerazzurri (78′ D’Ambrosio SV).

Sanchez 5 – Ingabbiato dall’attentissima difesa ospite, non riesce ad illuminare la scena come nelle recenti uscite. Torna titolare ma non incanta in tandem con Lautaro. Non brilla neanche da trequartista dopo l’ingresso in campo di Dzeko.

Lautaro Martinez 3 – Imbarazzante, un fantasma a San Siro. Ancora all’asciutto, non riesce a sbloccarsi e non dà segnali di risveglio nonostante il pubblico nerazzurro sia tutto dalla sua parte. Si mangia un gol clamoroso a porta vuota nella ripresa. Questo Lautaro è un problema per Inzaghi…

All. Inzaghi 4 – Tonfo inaspettato viste le proporzioni. A parte la reazione nella ripresa, il Sassuolo domina al ‘Meazza’ e schianta nel gioco e nel risultato i campioni d’Italia. Inter irriconoscibile rispetto alla buona prova con il Liverpool e che spreca una ghiotta occasione per risorpassare i cugini del Milan in vetta alla classifica.

SASSUOLO

Consigli 7,5 – Riflessi pronti su Skriniar e Gagliardini nella prima frazione. Due volte determinante ad inizio ripresa su Dzeko. Dà sicurezza a tutto il reparto difensivo.

Muldur 5,5 – Fatica su Perisic che lo mette alle strette. L’anello debole della difesa emiliana.

Chiriches 6,5 – Sempre puntuale negli interventi, solo qualche grattacapo in più con Dzeko. Non fa rimpiangere Ferrari.

Ayhan 6,5 – Non sbaglia nulla, determinato nei contrasti nonostante una condizione fisica non ottimale (46′ Tressoldi 6,5 – Salvataggio decisivo nel finale su Sanchez).

Kyriakopoulos – 6,5 – Presidia la fascia senza tremare, neanche quando Inzaghi gioca la carta Dumfries.

Frattesi 6,5 – Abile negli inserimenti come al solito, preziosissimo nelle due fasi. Sarebbe certamente servito all’Inter questa sera… (70′ Matheus Henrique 6 – Cerca di gestire la sfera per allentare la pressione interista).

Maxime Lopez 7 – A centrocampo comanda lui! Detta i tempi con grande qualità e non perde un pallone che sia uno. Avvia l’azione che sblocca il risultato: anche lui meriterebbe una big.

Traore 7,5 – Super frizzante, fa ammattire i difensori nerazzurri con le sue serpentine. Pennella per il 2-0 di Scamacca, sgasa senza soluzione di continuità anche nella ripresa. Unico neo: alle volte si specchia troppo (79′ Harroui SV).

Berardi 8 – Uno spauracchio per Skriniar e compagni. Arma Raspadori nel vantaggio emiliano (12° assist in campionato), letale quando da sinistra si accentra per sfruttare il velenoso mancino. Traversa clamorosa ad Handanovic battuto. Il top player di Dionisi (89′ Peluso SV).

Scamacca 7 – Usa il fisico e fa reparto da solo. Bravo ad aprire varchi per i compagni e glaciale nell’infilare Handanovic con un preciso colpo di testa. Dà un dispiacere ad Inzaghi che potrebbe essere il suo prossimo allenatore: Marotta e Ausilio avranno preso nota in tribuna (70′ Defrel 6 – Svaria tanto anche se gli arrivano pochi palloni negli ultimi sedici metri).

Raspadori 7,5 – Partenza a razzo: prima serve Traore in area, poi si mette in proprio sfruttando al meglio la rifinitura di Berardi. Una minaccia continua per la retroguardia campione d’Italia.

All. Dionisi 8 – Prestazione monumentale del Sassuolo nel primo tempo. Gara praticamente perfetta: gli emiliani con gioco e idee fanno malissimo alla difesa nerazzurra ad ogni ripartenza. Resiste agli assalti dell’Inter nella ripresa e non rinuncia mai a proporre calcio. Giornata indimenticabile per il Sassuolo e i suoi tifosi.

Arbitro: Fourneau 5,5 – Vede bene sul contrasto Lopez-Calhanoglu che porta qualche secondo dopo al vantaggio del Sassuolo. Alcune scelte però non convincono. Il VAR gli viene in soccorso nel recupero sul fallo di mano di Dimarco in occasione della rete di de Vrij.

TABELLINO

INTER-SASSUOLO 0-2

8′ Raspadori; 26′ Scamacca

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco; Darmian (46′ Dumfries), Gagliardini (46′ Dzeko), Barella, Calhanoglu (78′ Vidal), Perisic (78′ D’Ambrosio); Lautaro Martinez, Sanchez. A disposizione: Radu, Cordaz, Ranocchia, Sangalli, Casadei, Carboni, Caicedo. Allenatore: Inzaghi

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Muldur, Chiriches, Ayhan (46′ Tressoldi), Kyriakopoulos; Frattesi (70′ Matheus Henrique), Maxime Lopez, Traore (79′ Harroui); Berardi (89′ Peluso), Scamacca (70′ Defrel), Raspadori. A disposizione: Satalino, Pegolo, Ceide, Rogerio, Magnanelli, Oddei, Ciervo. Allenatore: Dionisi

Arbitro: Fourneau (sez. Roma 1)

VAR: Valeri

Ammoniti: Raspadori (S), Muldur (S), D’Ambrosio (I)

Espulsi:

Note: recupero 1′ e 4′; spettatori 38.324