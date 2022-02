Milan, squalifica a Theo Hernandez: l’assistente ha visto tutto

Al termine del match contro la Salernitana, è arrivato il gesto di Theo Hernandez che fa infuriare i tifosi: preoccupazione Milan

Tutto può cambiare in 90′, come dimostra la partita di Salerno di ieri sera: i rossoneri sono passati dall’essere in fuga al rischio di tornare dietro all’Inter, che ora ha due partite in meno.

Contro la Salernitana è arrivata una prestazione preoccupante da parte gli uomini di Stefano Pioli, un passo falso che non si addice ad una squadra che ambisce alla vittoria dello scudetto. Solamente il guizzo di Ante Rebic ha evitato una sconfitta storica, che avrebbe fatto il paio con quella subita contro lo Spezia, anche se il pareggio ha il sapore amaro di un KO. Negli istanti finali del match, poi, è arrivato il gesto di Theo Hernandez che dimostra tutto il nervosismo in casa Milan e ha rischiato di portare anche ad una squalifica per l’esterno francese.

Clamoroso Milan | Theo Hernandez spacca la bandierina contro la Salernitana

È passato inosservato il gesto di frustrazione di Theo Hernandez al fischio finale della partita contro la Salernitana. L’esterno francese ha scalciato e rotto la bandierina, sotto gli occhi dell’assistente Baccini che però non ha richiamato l’arbitro e per questo non è arrivata nessuna sanzione disciplinare nei suoi confronti. Theo ha rischiato molto, se andiamo a considerare i precedenti più illustri: Antonio Cassano e Jamie Vardy che dopo un gol ruppero la bandierina e si presero un cartellino giallo. Il terzino del Milan, peraltro, era pure diffidato e sarebbe andato in squalifica.

Theo Hernandez ha rischiato seriamente di saltare il prossimo match di Serie A, in programma venerdì prossimo contro l’Udinese. Oltre al cartellino giallo per la rottura della bandierina, in questo caso ci sarebbe anche l’aggravante del gesto rabbioso che avrebbe potuto portare al cartellino rosso diretto nel caso in cui fosse stato giudicato violento. Insomma, la frustrazione per un pareggio che fa davvero male ha rischiato di portare ad un finale ancora più pesante. Per quanto riguarda una possibile prova tv, è molto difficile che possa intervenire perché l’assistente Baccini ha visto tutta la dinamica senza intervenire sul campo.