Inter-Sassuolo, Scamacca a segno ma c’è un ‘giallo’ sull’esultanza

All’intervallo di Inter-Sassuolo sono avanti di due i neroverdi di Dionisi in gol prima con Raspadori e poi con Scamacca. Proprio su quest’ultimo c’è una curiosità

Si è concluso sul punteggio di 0-2 il primo tempo di Inter-Sassuolo, super sfida di San Siro valida per la 26/a giornata di Serie A. I nerazzurri per ora non riescono ad approfittare del passo falso del Milan che ieri ha pareggiato a Salerno. Doppio vantaggio per la truppa di Dionisi grazie alle reti dei due attaccanti: prima Raspadori che beffa un poco reattivo Handanovic, e poi Gianluca Scamacca, bravissimo di testa a tramutare in rete il cross perfetto di Traore.

Primi 45 minuti da incorniciare quindi per il Sassuolo con particolare attenzione sugli uomini mercato Scamacca e Frattesi, che tanto piacciono alla stessa Inter che vorrebbe portarli a Milano in estate. A tal proposito anche l’ad dei neroverdi, Giovanni Carnevali ha parlato dell’interesse nerazzurro nel pre partita.

Inter-Sassuolo, Scamacca segna di testa ma ‘non esulta’

Stanno ben impressionando entrambi, ma soprattutto Scamacca che fisicamente sta lottando su ogni pallone ed è anche riuscito a farsi trovare pronto all’appuntamento con il gol grazie ad uno stupendo stacco di testa. Ai tifosi non è sfuggita l’esitazione al momento dell’esultanza da parte del centravanti classe 1999 che forse pensando di essere in fuorigioco non ha festeggiato la rete.

In molti sui social ci hanno invece visto un segnale di mercato, con particolare riferimento all’Inter che potrebbe essere proprio la sua prossima squadra. Tanti i messaggi in questo senso su Twitter su questo piccolo ‘giallo’:

ma parliamo di scamacca che non esulta#InterSassuolo — ire🧍🏻‍♀️|| in love w virgi (@chiamatemiire_) February 20, 2022

Unica nota positiva Scamacca che segna e non esulta. Frattesi che quasi abbraccia Perisic. Futuro roseo. #inter #InterSassuolo — Mcfly (@McflyReal) February 20, 2022

Scamacca non esulta perché è dell Inter 💚🖤 😂😂 — #CeferinOut (@ceferinout1) February 20, 2022