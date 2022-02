Inter-Sassuolo, Inzaghi: “Gara importante. Sull’assenza di Brozovic…”

Il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, ha parlato a pochi minuti dall’inizio della gara col Sassuolo, valida per la 26a giornata di Serie A

Partita assolutamente da non sbagliare per l’Inter. I nerazzurri vogliono approfittare del passo falso del Milan contro la Salernitana, conquistando i tre punti per tornare subito in vetta alla classifica. Il Sassuolo, dal canto suo, ha recuperato due pedine fondamentali come Scamacca e Raspadori. I neroverdi, a maggior ragione, rappresentano un ostacolo arduo da superare e proveranno in tutti i modi a fermare l’armata nerazzurra.

Il tecnico della ‘Beneamata’, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di ‘Dazn’ a pochi minuti dall’inizio del match: “Abbiamo fatto tre giorni buoni. Abbiamo cercato di recuperare energie fisiche e mentali per arrivare il più possibile pronti a questa sfida importante”.

Inter-Sassuolo, Inzaghi su Brozovic: “Abbiamo avuto altre assenze importanti”

BROZOVIC: “Sappiamo l’importanza che ha nella nostra squadra, ma abbiamo avuto altre assenze importanti in stagione. Possiamo fare comunque una buona partita”.

SASSUOLO: “Ha una rosa molto competitiva. È una squadra di qualità che gioca molto bene negli spazi”.