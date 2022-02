Intervenuto come ospite fisso della CMIT TV, Fabrizio Biasin, giornalista vicino agli ambienti Inter, ha commentato la sconfitta dei nerazzurri contro il Sassuolo

Una sconfitta molto pesante quella per l’Inter di Simone Inzaghi che, invece di approfittare del passo falso del Milan in casa della Salernitana, è caduta a San Siro contro il Sassuolo di Alessio Dionisi.

Una sconfitta senza alcuna riserva o dubbio, i neroverdi si sono infatti imposti alla grande sul prato del Meazza contro una Beneamata apparsa assente e provata dalle fatiche di Champions. In merito è intervenuto anche Fabrizio Biasin, giornalista ed ospite fisso della CMIT TV: “Il Sassuolo stasera ha dato una lezione ai campioni d’Italia che se vogliono tornare ad essere i campioni d’Italia devono togliersi quella supponenza che ho visto stasera, allenatore compreso”.

Biasin ha poi proseguito: “Brozovic è un giocatore che in questo momento non ha un’alternativa all’interno di questa rosa. Quando manca si vede e si sente. L’Inter è scesa in campo con un atteggiamento non da campione d’Italia. Se perdi quello spirito diventa dura vincere di nuovo lo Scudetto”.

Non solo Inter, Biasin su Mourinho alla Roma

Successivamente, il discorso si è spostato al lavoro di Josè Mourinho, allenatore portoghese, alla Roma, ieri uscita con un punto dall’Olimpico nella complicata sfida contro il Verona di Igor Tudor: “Mourinho commette errori da inizio stagione. Mi sembra troppo concentrato sul suo personaggio, piuttosto che sulla sua squadra”.