Alcuni tifosi dell’Inter, su Twitter, hanno deciso di sfogarsi dopo la sconfitta dei nerazzurri in casa contro il Sassuolo: tutti gli aggiornamenti sulla Beneamata

L’Inter non sta attraversando un momento particolarmente brillante. I nerazzurri, dopo aver vinto la Supercoppa Italiana contro la Juventus il 12 gennaio, sono entrati in un vortice di difficoltà e assenza di risultati che sta complicando, e non poco, le sorti della stagione.

La Beneamata, al rientro dalla sosta per le nazionali, non ha ancora vinto nel campionato italiano di Serie A con, all’attivo, due sconfitte (contro Milan e Sassuolo) ed un pareggio (in casa del Napoli di Luciano Spalletti). A questi risultati va aggiunta l’unica gioia della vittoria in Coppa Italia contro la Roma e la beffa di San Siro di mercoledì sera con il Liverpool di Jurgen Klopp. Una serie di cadute che fa riflettere anche alcuni tifosi che, su Twitter, hanno deciso di scagliarsi contro Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, per alcune scelte tattiche, di mentalità e di formazione.

Inter, ora che succede con Inzaghi?

La questione Inzaghi lascia delle incognite per alcuni tifosi dell’Inter che hanno deciso di sfogarsi su Twitter. L’ex allenatore della Lazio è finito quindi sul banco degli imputati per diverse situazioni. Dalle scelte di formazione contro il Sassuolo al tema legato alla mentalità, tanto ricercata e trovata con la gestione Conte, tecnico che qualcuno rivorrebbe in nerazzurro dopo l’addio post Scudetto del 2021. In quest’ottica, è partito fra qualche sostenitore nerazzurro l’hashtag #Inzaghiout per contestare l’operato dell’allenatore.

C’è ancora qualcuno che difende Inzaghi ? #INZAGHIOUT — El Pampa (@Pampa_1997) February 20, 2022

È stato bello Simone. Grazie per la Supercoppa vinta, ma è momento di cambiare. #InzaghiOut #InterSassuolo — cryptogag (@cryptogag66) February 20, 2022