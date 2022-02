Mourinho poco ‘Special’ con la Roma | Ora l’esonero è uno scenario

Contro il Verona, seppur in emergenza, è arrivato un altro risultato deludente: la Roma di Mourinho ora è nell’occhio del ciclone

È stato uno dei grandi colpi della Serie A il ritorno dello Special One: uno dei tecnici più divisivi all’interno del mondo del calcio, un vincente che è arrivato nella Capitale con 25 titoli in dote.

Le aspettative per la Roma di José Mourinho erano comprensibilmente altissime, ma in campo i risultati sono ben diversi. I giallorossi sono incappati in molteplici difficoltà, dagli infortuni fino ad alcuni errori arbitrali, ma superata metà febbraio si fatica a vedere una crescita. In particolare, a livello di mentalità ci si aspettava una marcia in più da parte del tecnico portoghese, ma la squadra sembra avere le fragilità di sempre e ora il progetto intrapreso dai Friedkin inizia a scricchiolare.

Calciomercato Roma, Mourinho: scendono le quote per l’esonero

I bookmakers sono da sempre un indicatore della realtà, per questo vanno osservati con il giusto grado di interesse. Dopo il pareggio con il Verona, con due gol arrivati direttamente dalla Primavera di De Rossi, le quote del possibile esonero di José Mourinho sono calate drasticamente: sulla ‘Snai’ l’esonero del tecnico portoghese è passato da 7.50 a 5.50, mentre su ‘Eurobet’ si è passati da 15 a 10. La diminuzione delle quote fotografa il momento di difficoltà in cui sta incappando la Roma, che in estate ha iniziato un progetto triennale con lo ‘Special One’ per tornare a vincere un trofeo che manca da troppo tempo.

I Friedkin hanno riposto enorme fiducia in Mourinho, che non a caso è il tecnico più pagato della Serie A, e anche nelle ultime settimane non hanno dato segnali di cedimento sotto questo punto di vista. Il mandato del lusitano è a lunga gittata, ma da qui al termine della stagione anche la proprietà americana vorrebbe vedere dei segnali di crescita da parte della squadra. Anche l’amore dei tifosi per Mourinho non è stato mai messo in dubbio, così come la devozione dell’allenatore alla causa giallorossa: ora, però, devono arrivare i risultati. Vincere aiuta a vincere e il primo a saperlo è proprio José Mourinho.