Lascia i bianconeri a zero, vuole solo il Milan: c’è la data per la chiusura

Un calciatore bianconero è intenzionato a dire addio a parametro zero la prossima estate e vuole solo il Milan: ecco quando si chiude

Il Milan ci è ricascato: la squadra di Pioli ha frenato di nuovo la sua corsa contro una piccola. Stavolta a mettere i bastoni tra le ruote ci ha pensato la Salernitana del neo tecnico Nicola. A Salerno il ‘Diavolo’ ha conquistato solo un punto, pareggio che sa più di sconfitta quello dell’Artechi. Per qualche minuto, fino al gol di Rebic, si è rivista l’ombra dello scivolone contro lo Spezia, con Leao e compagni che si sono addirittura ritrovati sotto 2-1 nella ripresa.

Superfluo sottolineare come ci si aspetti molto di più da una contendente allo scudetto. I lombardi hanno ammesso apertamente di crederci, ma dal punto di vista della tenuta mentale si stanno dimostrando inadeguati al traguardo prefissato. Le difficoltà presenti (nonché evidenti) nella rosa andranno necessariamente sistemate il più possibile nella prossima sessione estiva di calciomercato. La dirigenza, che a gennaio ha aggiunto solo Lazetic, sta già lavorando alacremente in questo senso. In particolare c’è la volontà di rafforzare in maniera importante il reparto difensivo. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, proseguono ininterrottamente i discorsi per l’acquisto di Botman dal Lille. Ma il gioiello olandese non è l’unico nome in ottica retroguardia.

Il Milan avrebbe intenzione di prendere anche un altro centrale per potenziare il reparto. Stando a quanto riferisce ‘Todofichajes.com’, sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche il nome di Fabian Schar. Lo svizzero, classe ’91, non rinnoverà il contratto attualmente in vigore con il Newcastle e dirà addio a parametro zero a giugno. Sempre secondo il portale spagnolo, il calciatore è corteggiato pure da Siviglia e Valencia.

Ma i rossoneri, che gli offrirebbero un ingaggio migliore e un progetto alquanto entusiasmante, sarebbero la sua destinazione preferita. Inoltre, Schar sarebbe molto attratto dall’idea di passare in Serie A. Maldini e Massara, dunque, pare godano di un vantaggio notevole rispetto ai due club spagnoli. La trattiva avanza rapidamente, con i lombardi che vorrebbero chiudere un’operazione entro il mese di aprile. E Schar è un obiettivo concreto.