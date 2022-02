Calciomercato, addio Milan a sorpresa | Pioli ha già un’altra panchina

Il Milan ha ritrovato lustro con Stefano Pioli in panchina, non è un caso che l’allenatore sia entrato nelle grazie di un top club

Da quando c’è lui alla guida, dall’autunno del 2019, il Milan ha trovato una vera e propria svolta ed è risalito da anni difficili fino al vertice del calcio italiano, tornando in Champions League. I rossoneri devono di sicuro molto a Stefano Pioli.

L’allenatore ha preso le redini da Giampaolo ereditando una situazione difficile. La stagione da subentrato si è conclusa con un buon sesto posto e un girone di ritorno super, nella scorsa annata ha conteso a lungo lo scudetto all’Inter prima della fuga nerazzurra. Per quest’anno, l’intenzione è centrare il bersaglio grosso, ma il pareggio di ieri con la Salernitana rischia di complicare e non poco i piani. L’allenatore si trova benissimo in rossonero e ha firmato a novembre il rinnovo fino al 2023 con opzione per un altro anno. Ma sul suo futuro irrompe la tentazione di sedere sulla panchina di un top club, che sta pensando a lui per la prossima stagione.

Milan, anche Pioli in corsa per il dopo Simeone all’Atletico Madrid

Anche le storie d’amore più felici e durature possono, prima o poi, giungere alla conclusione. Ci sono seri dubbi, in questo momento, su quella tra Diego Simeone e l’Atletico Madrid, con il ‘Cholo’ che sta vivendo una annata particolarmente difficile e al termine della stagione potrebbe dire addio. L’argentino è sulla panchina dei ‘Colchoneros’ da un decennio ormai e a parte la prima stagione da subentrato chiusa in quinta posizione non è mai sceso sotto il terzo posto, vincendo anzi per due volte la Liga. Con all’attivo anche una Coppa del Re, una Supercoppa di Spagna, due Europa League, due Supercoppe europee e due finali di Champions League. Un palmares di tutto rispetto, ma in questa stagione l’Atletico rischia addirittura di non entrare tra le prime quattro in campionato. La dirigenza spagnola si guarda intorno e pensa alla svolta epocale. Il nome del tecnico del Milan così, secondo ‘Elgoldigital.com’, spunta tra quelli di Simone Inzaghi, Ernesto Valverde e Marcelo Gallardo. Tra questi, il favorito sarebbe comunque, secondo il portale iberico, l’ex Barça Valverde.