Calciomercato, svolta Luis Alberto: accordo a 35 milioni

Il calciatore è pronto a lasciare la Lazio. C’è una super offerta da 35 milioni di euro. Ecco cosa sta succedendo

Le ultime dichiarazioni del centrocampista non lasciano dubbi. La volontà del calciatore è quella di lasciare la Lazio. Ci pensano le grandi del calcio italiano ma bisogna fare i conti con le alte richieste di Claudio Lotito.

“Lo sto dicendo già da diverso tempo, voglio tornare a vivere in Spagna. Ho tanta voglia di tornare e vediamo se può essere in tempi brevi perché il mio desiderio è quello di tornare a una squadra spagnola per stare bene fisicamente e divertirmi nella vita. Non c’è solo il Siviglia, in Liga ci sono tante squadre e mi piacerebbe godermi il campionato spagnolo, cosa che purtroppo non ho potuto fare finora. E vorrei farlo quando sono a buon livello. Ho 29 anni, se passano gli anni e non mi lasciano andar via dovrò cercare altre soluzioni”. Parlava così, solo qualche giorno fa, Luis Alberto.

Dichiarazioni chiare, che allontano il centrocampista dalla Lazio ma anche dalla Serie A. Ad oggi, nonostante gli interessamenti, è da escludere un trasferimento a Milano, dove piace a Inter e Milan, ma anche a Torino, con la Juventus che non è mai stata indifferente alle sue qualità.

Luis Alberto, che stasera non è disponibile per il match della Lazio, contro l’Udinese, per via di una squalifica, arrivata per somma di ammonizioni, ha giocato fin qui 32 partite, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, andando a segno solamente tre volte e realizzando otto assist.

Lo spagnolo, però, non è un insostituibile, come lo era con Simone Inzaghi. Sarri spesso lo lascia in panchina, almeno inizialmente, per questioni di equilibrio. L’addio in estate potrebbe davvero concretizzarsi.

Lazio, addio Luis Alberto: l’offerta dalla Spagna

Come detto, bisognerà fare i conti con Claudio Lotito. Il numero della Lazio forte di un contratto lungo, fino al 30 giugno 2025, vorrà parecchi soldi. Dalla Spagna arrivano novità in merito al suo possibile addio. Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, il Villarreal sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 35 milioni di euro, per accontentare i biancocelesti. Una somma importante di cui il Sottomarino giallo potrebbe disporre grazie ad alcune cessioni importanti che sarebbero in programma