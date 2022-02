Jonathan David, centravanti del Lille, ha parlato di un possibile futuro in Premier League: il giocatore è nel mirino dell’Inter e del Milan di Pioli

Jonathan David, centravanti del Lille, sta impressionando in Francia. Il centravanti canadese è un classe 2000 ed è approdato nel club campione di Francia in carica fra molti dubbi e perplessità fugate, non subito, con le prestazioni.

Il nativo di Brooklyn a New York negli Stati Uniti in questa stagione ha finora collezionato 25 gettoni in Ligue 1 mettendo a segno 12 reti. Anche il bottino raccolto nei gironi di Champions League testimonia la costanza di David con tre centri in 6 presenze. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2025 con il Lille ed una valutazione in sede di calciomercato vicina ai 50 milioni di euro, una cifra altissima che non spaventa però l’Inter di Simone Inzaghi e il Milan di Stefano Pioli.

Le due milanesi stanno seguendo con attenzione il profilo di David che, nelle ultime ore, ha parlato ai microfoni di ‘Telefoot’ del suo momento finora e del suo approdo in Francia: “Inizialmente si è parlato molto del mio acquisto e del resto, ma alla fine questa pressione andava principalmente su di me. Volevo subito dimostrare, ma non ha funzionato. Ora è diverso. Ben Yedder (primo finora nella classifica cannonieri della Ligue 1, ndr) ed io abbiamo due gol di differenza e mancano delle partite, ci proverò”.

Inter e Milan, David su un possibile futuro in Premier

Jonathan David ha anche parlato di un possibile approdo in Premier League in futuro: “Ovviamente è un campionato che attrae. E’ il torneo più competitivo al mondo”.