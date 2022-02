Calciomercato Inter, manca solo un dettaglio | Il rinnovo si avvicina

L’Inter si appresta ad annunciare un altro rinnovo dopo quello di Marotta e del resto della dirigenza, ma manca ancora un dettaglio

I nerazzurri stanno lavorando al futuro, perché non si è mai in anticipo per programmare e gettare le basi per le vittorie future: prima, però, ci sarà il campo a parlare.

Questa sera l’occasione è davvero ghiotta per la compagine di Simone Inzaghi: con la vittoria contro il Sassuolo, infatti, l’Inter potrebbe riacciuffare la vetta della classifica anche con una partita in meno. Si tratterebbe di una grande notizia, che ridarebbe morale all’ambiente dopo le sconfitte nel derby e in Champions League. Il secondo scudetto consecutivo, il primo della gestione Inzaghi, è il grande obiettivo stagionale e il club meneghino sembra avere tutte le carte in regola per centrarlo. Mentre la squadra è focalizzata sul campo, Marotta si appresta a siglare un rinnovo pesante per il futuro: manca solo un dettaglio.

Calciomercato Inter, Brozovic vicino al rinnovo | Manca l’ultimo passaggio

È tutto pronto per il rinnovo di Marcelo Brozovic con l’Inter, o meglio, quasi tutto. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, il padre e l’entourage del giocatore si trovano ancora a Milano e starebbero analizzando gli ultimi dettagli prima di apporre la firma sul contratto. Si dovrebbe trattare di un quadriennale da 6 milioni di euro a stagione più bonus, il giusto riconoscimento per lo status acquisito in campo dal croato.

Oltre a Brozovic, poi, cresce l’ottimismo anche per il rinnovo di Ivan Perisic. L’esterno è protagonista di una stagione straordinaria sotto la gestione di Simone Inzaghi e, anche con l’arrivo di Gosens, una sua permanenza a Milano sarebbe accettata di buon grado anche per la prossima stagione. In questo caso la soluzione giusta potrebbe essere quella di un biennale da 4,5 milioni più bonus ed il rinnovo, in questo senso, appare più vicino. Due firme in salsa croata per Marotta e Ausilio, per blindare una volta per tutte il futuro dell’Inter.