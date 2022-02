Addio Sassuolo: “Voglio grandi palcoscenici” | Milan, Juve e Inter in ascolto

Le parole dell’attaccante al termine di Inter-Sassuolo. Il calciatore è pronto a lasciare i neroverdi. Le sue dichiarazioni

Ancora una partita da protagonista per Domenico Berardi. L’attaccante italiano insieme al Sassuolo ha battuto a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi, con un netto 2 a 0.

L’attaccante, che il prossimo 1 agosto compirà 28 anni, è ormai da anni che viene accostato alle grandi squadre italiane e straniere. La scorsa estate sembrava davvero, finalmente, pronto a cambiare aria ma non si sono verificate le condizioni.

Berardi, anche quest’anno, sta facendo molto bene, e l’idea di vivere un’esperienza lontano dal Sassuolo continua ad esserci.

Le parole, rilasciate ai microfoni di DAZN, non lasciano molti dubbi: “Mi trovo benissimo con questi compagni, che ascoltano e danno il loro contributo – ammette l’attaccante – Devo far loro i complimenti. Era importante fare una grande partita, questo non capitava da tanto. Top Player in una grande? Sicuramente sono cresciuto moltissimo in questi anni. Non nascondo l’ambizione di giocare in grandi stadi e grandi partite. Devo dare il massimo, tutto passa da qui, da Sassuolo. Posso migliorare tanto”. Parole da leader e da calciatore sempre più maturo.

Sassuolo, Scamacca-Raspadori via: Berardi non ha dubbi

Chi è pronto a cambiare aria in casa Sassuolo è anche Gianluca Scamacca, al pari di Raspadori. I due giovani attaccanti sono da tempo accostati a Inter, Juventus e Milan. Anche loro in estate potrebbero dire addio ai neroverdi: “Chi è più pronto per una grande tra Scamacca e Raspadori? Anche loro sono pronti a fare il salto di qualità – prosegue Berardi – Bisogna continuare così, devono dare il massimo e confermarsi la domenica. Non posso che augurargli il meglio”.