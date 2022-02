La Roma di Mourinho contro il Verona è stata salvata dai due ragazzi del vivaio, Volpato e Bove, protagonisti della rimonta giallorossa

Totti e De Rossi in tribuna, Pellegrini capitano in campo e poi Zalewski, Bove e Volpato a trascinare la Roma in uno dei momenti più difficili di una stagione tormentata. La migliore opera di Mourinho nella sua esperienza giallorossa è un messaggio al calcio italiano: i giovani di talento hanno bisogno di fiducia.

Da Zalewski laterale sinistro al retroscena di mercato di Bove: le storie della serata del vivaio giallorosso

La Primavera della Roma è prima in classifica, con dieci punti di vantaggio sulla Sampdoria al secondo posto. Tutti gli osservatori del campionato sanno che c’è un gap abissale tra la squadra di De Rossi e tutte le altre, una fotografia del grande lavoro svolto dal club. È un distacco che parte da lontano, basta pensare che nell’ultimo decennio la Roma ha vinto tre scudetti Under 17, due Under 15 e uno nella categoria Primavera.

Mourinho, tra i tormenti di una stagione complicata, ha il merito, anche per le assenze che ha dovuto fronteggiare, di aver dato fiducia ai giovani che, avendo qualità, hanno sfruttato le opportunità avute. Prima l’impatto di Felix Afena-Gyan, poi le storie di Zalewski, Bove e Volpato. Zalewski non ha fatto gol ma è stata trascinante la sua spinta da laterale sinistro, un ruolo non suo. Bove ha sempre avuto negli inserimenti una delle sue qualità più interessanti, basta pensare che ai tempi dell’Under 17, quando la Roma perse la finale scudetto contro l’Inter, realizzò 15 gol.

C’è anche una storia di mercato che lo riguarda: nell’estate del 2020, ai tempi della trattativa Milik sfumata dopo le visite mediche, era una delle contropartite da cedere al Napoli. L’autore del 2-2 giallorosso contro il Verona fu, quindi, ad un passo dalla cessione.

Volpato, il numero 10 che ha convinto Totti

Volpato è uno specialista della trequarti tecnicamente valido, dotato di un mancino delizioso e una struttura fisica di livello. La capacità con cui ha letto l’azione del gol, scegliendo il posto giusto in cui farsi trovare per calciare verso la porta di Montipò, è un saggio delle sue caratteristiche. Un repertorio che ha messo in mostra nel campionato Primavera in cui vanta sette gol e quattro assist. Sydney, Western Sidney Wanderers e Australasian Soccer Academy, Volpato è già nel giro della Nazionale Under 19 ma è nato e cresciuto in Australia. A fine 2019 un torneo in Malesia gli cambia la vita, fa tre gol alla Roma che a gennaio del 2020 lo tessera per l’Under 17 giallorossa, battendo la concorrenza del Milan.

Il suo talento è finito sotto gli occhi di Totti che ha deciso di puntare su di lui, seguendolo con la sua agenzia. Il numero 10 della Primavera della Roma del resto ha sempre un certo fascino, che la serata dell’Olimpico ha reso ancora più suggestivo. Oggi Volpato contro il Milan in Primavera era squalificato, i giallorossi guidati da De Rossi hanno poi vinto lo stesso 2-1 nonostante le assenze, con i gol dei classe 2004 Faticanti e Padula. Mercoledì, quando è stato ammonito contro il Sassuolo, in una gara in cui ha fatto anche gol, non avrebbe mai immaginato che poi il suo sabato sarebbe diventato così esaltante, con la prima rete nei professionisti alla seconda presenza tra i grandi.