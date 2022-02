VIDEO CM.IT | Frattesi, Scamacca, San Siro e quella sensazione di casa (Inter)

Domani a San Siro va in scena Inter-Sassuolo: gli occhi dei nerazzurri sui due talenti italiani di casa neroverde

Due nomi che sono tenuti particolarmente sotto la lente di ingrandimento, due nomi che saranno sicuramente due osservati speciali visto che l’Inter, domani, potrà visionarli di persona. Perché la dirigenza nerazzurra da tempo segue i progressi di Gianluca Scamacca e Davide Frattesi, nuovi gioiellini di casa Sassuolo.

I neroverdi saranno in campo domani alle 18 a San Siro nella sfida contro i nerazzurri e non ci sarà palcoscenico migliore per i due talenti italiani per mettersi in mostra. I rapporti tra Inter e Sassuolo sono ottimi e l’asse potrebbe scaldarsi particolarmente nel corso dell’estate, perché per portare a Milano i due giocatori i nerazzurri potrebbero anche provare ad inserire varie contropartite.

