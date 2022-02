La cura Giampaolo inizia a sortire i primi effetti sul bomber Fabio Quagliarella

Torna alla vittoria la Sampdoria di Marco Giampaolo dopo la prestazione opaca della scorsa domenica contro il Milan. Orfana di Sensi fuori per gastroenterite, la formazione doriana si affida alla centralità di Antonio Candreva in mezzo al campo per superare un ostacolo insidioso come l’Empoli di Andreazzoli.

A rubare la scena però nel pomeriggio del Ferraris è l’intramontabile Fabio Quagliarella, che torna al gol in Serie A e decide il match con una doppietta strepitosa. Due marcature che arrivano entrambe nel primo tempo con due giocate ragionate dalla destra, su azioni avviate in entrambe le occasioni da uno scatenato Candreva.

Sampdoria-Empoli, Quagliarella Show

E’ proprio l’ex Inter a liberare Quagliarella per la conclusione incrociata che trova l’angolino sul secondo palo e sblocca un digiuno che durava dal 3 ottobre. La seconda, su suggerimento di Bereszynsky, sorprende al volo invece un Vicario non perfetto sul primo palo.

Sampdoria che gestisce con attenzione la seconda parte di gioco e cerca di limitare l’intensità dell’Empoli. Risultato che si chiude sul 2-0 per i padroni di casa che confermano le ottime impressioni lasciate dal ritorno di Giampaolo in panchina. Per la formazione toscana, invece, prosegue un periodo non troppo fortunato ed una striscia lunghissima di partite senza vittorie che va avanti dalla vittoria rocambolesca per 3-4 a Verona dello scorso 15 dicembre.

CLASSIFICA SERIE A: Milan 55, Inter 54*, Napoli 53, Juventus 47**, Atalanta* 44, Lazio 42, Roma 40, Fiorentina 39*, Verona 36, Torino 33, Empoli 31**, Sassuolo 30, Bologna 28*, Spezia 26, Sampdoria 26**, Udinese 24***, Venezia 21* Cagliari 21, Genoa 15, Salernitana 13***.

* una partita in meno

**una partita in più

*** due partite in meno