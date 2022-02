Sono i gol dei baby Bove e Volpato ad aver consentito alla Roma di pareggiare contro il Verona: le parole dei due giovani nel post gara

Sono stati i gol dei baby Volpato e Bove ad aver salvato la Roma di Mourinho contro il Verona. Lo Special One li ha messi in campo nel secondo tempo con la squadra sotto di due gol ed è arrivato il pareggio.

Nel post gara a ‘DAZN’ Bove ha raccontato così le sue sensazioni: “E’ stata una grande emozione il gol, ma c’è rammarico per il risultato. Volevamo vincere davanti a tanti tifosi. Mourinho? All’intervallo non ha detto nulla di che: è cambiato l’atteggiamento di tutti. Siamo riusciti ad essere più aggressivi e abbiamo recuperato la partita”.

Roma-Verona, Volpato: “Totti come un fratello”

Sulla stessa lunghezza d’onda Volpato: “Sono contento per il gol ma sono dispiaciuto per il pareggio. Messaggio di Totti? Non ho ancora visto il telefono. Per me è come un fratello, mi dà molti consigli”.

Volpato continua raccontando le sue emozioni: “Volevo debuttare ed ero contento anche quando l’ho fatto per due minuti soltanto: ho provato sensazioni forti. Il mio idolo? Maradona“.