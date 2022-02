Roma, Tiago Pinto ottimista su Zaniolo: “C’è la data del rientro”

Il direttore generale della Roma ha parlato nel pre-partita della sfida contro il Verona

Gara delicata per la Roma di José Mourinho al termine di una settimana parecchio tormentata. I giallorossi, impegnati questo pomeriggio contro il Verona, hanno bisogno di una vittoria per allontanare le critiche e riavvicinare la zona Champions League.

Entrare nei primi quattro posti è sicuramente uno degli obiettivi fissati dalla dirigenza ad inizio stagione, sebbene il direttore generale Tiago Pinto ai microfoni di ‘Dazn’ sia parso più focalizzato sulla posta in palio di questo pomeriggio all’Olimpico: “Zona Champions? Dobbiamo concentrarci su noi stessi, giocare sempre come se fosse una finale. La classifica è il riflesso di quello che facciamo in campo, dobbiamo fare il nostro risultato e portare a casa i tre punti”.

Poi la riflessione sul modulo che tanto ha fatto discutere per via delle numerose assenze: “Questa settimana non è stata normale, più che parlare del modulo l’importante è essere motivati, bisogna tirar fuori qualcosa per tirarci fuori dai problemi e sfruttare quest’opportunità”.

Roma, svelati i tempi di recupero di Zaniolo

Rimasto fuori per precauzione, Zaniolo si aggiunge questo pomeriggio contro il Verona alla lunghissima lista degli indisponibili. Sul talento giallorosso, però, Tiago Pinto ha rassicurato i tifosi, spiegando nel dettaglio l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero: “Ha preso una botta ed ha accusato una contusione sul quadricipite, ma credo che dalla prossima sarà disponibile”.