Roma-Verona, Mourinho perde le staffe: calcia un pallone in tribuna

Alta tensione all’Olimpico: Roma sotto contro il Verona, Mourinho è una furia

Nervi tesissimi in campo per Roma e Verona, ma soprattutto per Jose Mourinho che si sta letteralmente infuriando a ogni interruzione di gioco (effettivamente tante) da parte dei giocatori del Verona a terra.

Sull’ultima al 75′, Ceccherini mette volontariamente fuori il pallone e si accascia a terra. La sfera capita dalle parti di Mourinho, che la raccoglie e continua a protestare animatamente con l’arbitro fino a che perde completamente le staffe e calcia con tutta la rabbia che ha in corpo il pallone che arriva in Tribuna Monte Mario. Nessuna ammonizione per lui, ma solo la ramanzina dell’arbitro.