Roma-Verona, Mourinho alle prese con molte assenze. Inclusa quella di Nicolò Zaniolo: ecco le ultimissime dall’Olimpico

Sarà una serata complicata per la Roma, contro una squadra in forma e quasi al completo come il Verona. Mourinho lo aveva anticipato ieri, le formazioni ufficiali lo hanno confermato. I giallorossi devono fare i conti con parecchie assenze, un po’ in tutti i reparti. In difesa manca lo squalificato Mancini, ma anche l’infortunato Ibanez che ne avrà ancora per qualche settimana.

L’attesa era per Zaniolo, in bilico fino all’ultimo per un problema muscolare: Nicolò non figura neanche in panchina e quindi ha dato forfait. Insieme a lui mancano anche Mkhitaryan, Shomurodov, Carle Perez ed El Shaarawy. La panchina è sintomo della ‘distruzione’ della Primavera di De Rossi: ci sono Keramitsis, Volpato, Missori e Mastrantonio oltre agli altri giovani Darboe, Zalewski e Bove. Da segnalare che Veretout, nonostante l’emergenza, è ancora in panchina: Mourinho gli ha preferito Maitland-Niles, che dovrebbe giocare a centrocampo.