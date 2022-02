Pagelle e tabellino di Roma-Verona, match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie A 2021/22

ROMA

Rui Patricio 6: difficile stabilire se abbia qualche colpa sul gol di Barak, però di certo la sua respinta è un assist per il ceco. Su Tameze e poi Simeone può poco. Anche lui però non sembra molto concentrato.

Karsdorp 3: difficile anche commentarla una non prestazione (un’altra) del genere. Schierato, inspiegabilmente eh, da terzo di destra come aveva fatto pure con Fonseca, fa un disastro dopo l’altro. Vaga completamente per il campo, prende un’infilata dietro l’altra e anche sul 2-0 esce allo sbaraglio lasciando tutto scoperto. Sbaglia tutte le uscite, clamoroso. Anche in avanti poche discese e pessime, anche se potenzialmente letali.

Smalling 5,5: nel marasma generale anche lui perde la bussola più di una volta, in marcatura ma anche in uscita. Certo i compagni non gli danno una mano. Poi nella ripresa si ricompone anche in impostazione.

Kumbulla 6: dalla sua parte arrivano un paio di pericoli niente male, viene preso spesso di petto in inferiorità, in certe occasioni sembra comunque il difensore più sicuro e più preciso a livello prettamente tecnico.

Maitland-Niles 4: non difende, non attacca, una sola azione degna di nota nel primo tempo conclusa nella maniera peggiore con un passaggio in mezzo inguardabile. Per il resto è praticamente nullo e dà copertura zero a Karsdorp. Con l’olandese forma una premiata ditta tremenda contro Lazovic e Caprari. Dal 78′ Bove 7: la voglia è diversa, l’intraprendenza pure, ha dalla sua il coraggio che non hanno avuto i compagni e questo coraggio lo premia con il pareggio da sogno.

Cristante 5,5: altra prova opaca, grigia, anche fisicamente è scarico e perde parecchi contrasti arrivando praticamente sempre in ritardo. Leggermente meglio nel secondo tempo.

Oliveira 4,5: del giocatore in grado di far girare magicamente tutta la squadra non c’è già neanche più l’ombra lontana. Sempre oscurato dai centrocampisti avversari, che gli fanno vedere e toccare pochi palloni. Dal 46′ Veretout 6: sicuramente meglio rispetto al portoghese, ha una grande occasione ma prende l’esterno, poi un paio di errori non belli da vedere ma comunque meglio.

Pellegrini 5,5: almeno ci prova e in questa partita anche un aspetto del genere sembra un miracolo. Non è al meglio sicuramente, ma sbaglia davvero tanto, troppo, a livello tecnico, negli appoggi e in qualche apertura o verticalizzazione. Chiude in crescendo, ritrova energie mentali e fisiche, scuotendo i suoi. Ma poca ‘ciccia’.

Vina 5: ancora oggi i 13 milioni spesi in estate, pure con un certo orgoglio, da Pinto restano un mistero. Gioca nel suo ruolo, l’esterno mancino a tutta fascia, ma dietro ha difficoltà nel gestire il pallone e davanti, le poche volte che arriva sul fondo, toppa incredibilmente scelta e giocata. Dal 46′ Zalewski 6,5: una vivacità e una velocità, una voglia completamente diversi.

Abraham 5: lui si sbatte sempre, ma davvero oggi tocca ben pochi palloni e altrettanti ne recupera. Non ha mai mezzo spazio per andare in campo aperto, né possibilità o apporto per qualche sponda. Complicatissimo anche per lui, che proprio non riesce a incidere in nessun modo.

Felix 5: il più attivo e frizzante della Roma, non ci sono dubbi. Va veloce, a volte troppo anche per i compagni che sono spesso addormentati. Ha poco modo per trovarsi a puntare la porta. L’unico bagliore, affievolito, di Mourinho. Dal 62′ Volpato 7: è l’eroe che riapre la partita e che dà linfa nuova alla Roma. Era passata una manciata di minuti dal suo ingresso in campo.

All: Josè Mourinho 5: il primo tempo è completamente floppato, nella formazione, nell’atteggiamento e in tutto il resto. La formazione iniziale sembra già da subito un caos, con Karsdorp terzo di difesa in coppia con Maitland-Niles. Un disastro. Ha il merito di ribaltarla con la personalità e il carisma, la fiducia nei giovani che lo hanno risollevato in maniera inaspettata e clamorosa. Poi in panchina è show totale, con il pallone scagliato in tribuna e il rosso. Fa il gesto del telefono a Pairetto mentre corre verso di lui, deve essere trattenuto da due collaboratori. Però dovrebbe interrogarsi sulle scelte di formazione.