Pagelle e tabellino di Salernitana-Milan, match valido per la ventiseiesima giornata di Serie A

Il Milan la sblocca subito ma si fa riprendere dalla Salernitana. Il primo tempo si chiude così sull’uno a uno.

Nella ripresa succede di tutto, la Salernitana trova il vantaggio ma poi ci pensa Ante Rebic ad estrarre il coniglio dal cilindro.

Ecco i voti:

Salernitana

Sepe 6 – Attento su Bennacer e Leao, non può nulla in occasione del primo gol. Nella ripresa ipnotizza Giroud ma resta immobile su tiro di Rebic.

Mazzocchi 7 – In fase difensiva, come era prevedibile, soffre l’asse sinistro del Milan ma si spinge tanto in avanti, con i tempi giusti. Dai suoi piedi nascono i gol della Salernitana.

Dragusin 6,5 – Dopo aver sbandato all’inizio, gioca una super partita. Nel finale perde il duello aereo con Giroud ma il match è di alto livello.

Fazio 5,5 – Pronti via e si perde completamente l’inserimento di Messias. Va spesso in difficoltà con Giroud.

Ranieri 5,5 – Come il compagno si perde Messias in occasione del primo gol rossonero. Poca spinta in avanti ma si dimostra attento dopo l’errore iniziale.

Coulibaly 7 – Che partita per il centrocampista, che morde alle caviglie degli avversari per più di 90 minuti. Dominante.

Radovanovic s.v. Dal 14′ Ederson 5,5 – Buono l’ingresso del brasiliano ma nel secondo tempo si alzano i ritmi e fatica non poco a restare in partita.

Kastanos 6 – Partita ordinata per il centrocampista di Nicola, chiamato più a difendere che ad attaccare, per dare equilibrio alla squadra. Dal 69′ Obi 6,5. Entra con la giusta intensità.

Ribéry 5,5 – Torna ad occupare la posizione che qualche anno fa lo ha reso grande. Non ha più il passo e fatica a fare la differenza. Ci mette tanto cuore e al 66′ è costretto a dare forfait. Dal 67′ Perotti 6 – Prova a mettersi a servizio della squadra con la sua qualità.

Bonazzoli 7 – Trova un fantastico gol da vero attaccante. Gioca per la squadra ed è lucido quando scarica per Mazzocchi per il momentaneo 2-1. Dall’81’ Mousset s.v.

Djuric 7,5 – Partita perfetta per Djuric che domina fisicamente. Fa l’assist per il gol di Bonazzoli e trafigge Maignan di testa. Cosa chiedere di più? Dall’81’ Mikael s.v.

All. Nicola 7 – Si presenta con un super pareggio contro il Milan. Se la gioca a viso aperto e alla fine ha ragione

Milan

Maignan 4,5 – Stavolta sono tutte sue le colpe sul gol di Bonazzoli, facendosi anticipare da Djuric. Nella ripresa mette i brividi ai tifosi, sbagliando anche con i piedi. Non può nulla sul gol di Djuric.

Calabria 5,5 – Non ha problemi dietro ma manca il suo apporto in fase offensiva. Non sembra funzionare l’intesa con Messias. Dal 72′ Florenzi s.v.

Tomori 5 – Partita no anche per lui. Si perde Djuric in occasione del secondo gol, facendosi spostare dall’attaccante. Un errore grave per l’inglese.

Romagnoli 5 – Non ha grosse responsabilità nei gol subiti ma nel finale perde lucidità sbagliando davvero tanto.

Hernandez 6,5 – Contrariamente ai compagni è in partita per tutti i 90 minuti. Quando punta la porta non lo prendi mai. E’ suo l’assist per il primo gol di Messias.

Tonali 5,5 – Non è il solito Tonali anche per via di un piccolo problema fisico. Meglio nella ripresa che nel corso del primo tempo.

Bennacer 5,5 – Viene da partite ad altissimo ritmo, quello che mette stasera la Salernitana. L’algerino lo soffre molto. Qualche errore e un cartellino giallo spingono Pioli a cambiarlo. Dal 45′ Kessie 5 – Un ingresso da dimenticare per l’ivoriano. Salta a vuoto in occasione del secondo gol e non ci mette mai la giusta intensità.

Messias 6,5 – Si inserisce con i tempi giusti, trovando il gol che porta i rossoneri in vantaggio. Stasera, più di altre partite, gioca semplice, facendo bene ma non dà una mano alla squadra in fase difensiva come vorrebbe Pioli. Dal 72′ Saelemaekers s.v.

Diaz 4,5 – Le buone partite contro Inter e Lazio sembrano delle illusioni. Stasera non riesce a fare il lavoro da dieci, sbagliando spesso anche giocate semplici. Dal 60′ Rebic 6,5 – Si piazza dietro a Giroud e trova un gol pesantissimo da grande giocatore. Nel finale sbaglia degli appoggi inspiegabilmente.

Leao 5,5 – Torna a vivere una partita di fiammate. Va vicinissimo all’eurogol ad inizio ripresa, in sforbiciata. Delle volte si intestardisce troppo, non passando la palla quando dovrebbe.

Giroud 6 – Gioca soprattutto per la squadra e lo fa bene. Ad inizio ripresa si trova a tu per tu con Sepe, dopo un buon movimento, ma spreca. Si fa perdonare con la sponda per Rebic.

All. Pioli 5 – Un Milan che vuole vincere lo Scudetto non può giocare così a Salerno. Solo Rebic entra bene in campo, gli altri cambi non aiutano come avrebbero dovuto.

Fabbri 6 – Gestisce bene la partita, anche con i cartellini. Nessun episodio dubbio.

TABELLINO

SALERNITANA-MILAN 2-2

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Ribéry, L. Coulibaly, Radovanović, Kastanos; Djurić, Bonazzoli. A disp.: Belec, Fiorillo; Gagliolo, Jaroszyński, Kechrida, Veseli, Zortea; Bohinen, Ederson, Obi; Mikael, Mousset, Perotti. All.: Nicola

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Kessie, Krunić, Saelemaekers; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Fabbri di Ravenna

GOL: 6′ Messias (M), 30′ Bonazzoli (S), 71′ Djuric (S), 75′ Rebic (M)

AMMONITI: 33′ Bennacer (M) 52′ Ederson (S), 59′ Giroud (M), 70′ Rebic (M)

ESPULSI: