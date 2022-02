Cronaca, pagelle e tabellino di Monza-Pisa, big match dell’U-Power Stadium valevole per la 24° giornata del campionato di Serie B. Rimonta dei toscani con le reti di Puscas e Caracciolo

Colpo del Pisa all’U-Power Stadium nel big match della 24° giornata di Serie B in casa della corazzata Monza, alla prima sconfitta tra le mura amiche in stagione.

Successo in rimonta per la formazione di D’Angelo che ribalta il risultato grazie alle reti firmate dallo scatenato Puscas e capitan Caracciolo. Non basta ai padroni di casa il sigillo iniziale di Valoti. Delude l’attacco dei biancorossi, pomeriggio da dimenticare per Marrone. Puscas trascina gli ospiti, non incide invece il compagno di reparto Torregrossa. Tre punti d’oro per il Pisa nella corsa promozione, tonfo casalingo invece per il Monza davanti al patron Berlusconi (per la seconda volta consecutiva in tribuna) che complica i piani di Stroppa.

La cronaca di Monza-Pisa: rimonta nerazzurra firmata Puscas-Caracciolo

Parte subito forte il Monza, minaccioso dai primi minuti dalle parti di Nicolas. All’8′ arriva già il vantaggio degli uomini di Stroppa: Mancuso per Mota, velo del portoghese per l’accorrente Valoti che con un destro sporco porta in vantaggio i brianzoli. Secondo gol consecutivo e quinto stagionale per il numero dieci. Il Pisa però reagisce subito e dopo appena dieci minuti trova il centro del pari con Puscas, abile a sfruttare sul cross di Hermannsson il buco della difesa di casa per bucare Di Gregorio con una volée ravvicinata. Primo sigillo con la maglia nerazzurra per l’attaccante rumeno ex Inter. Poco prima una sostituzione per parte con Toure e D’Alessandro fuori per infortunio. Qualche minuto più tardi è ancora Puscas a spaventare di testa la retroguardia biancorossa. Al 35′ ci prova il neo-entrato Mastinu con una bordata dalla distanza, costringendo Di Gregorio alla deviazione in corner. Prima del 45′ sinistro velenoso di Pedro Pereira con Nicolas bravo a non farsi sorprendere. La prima frazione si chiude sull’1-1: Puscas risponde all’iniziale vantaggio firmato da Valoti.

La ripresa si apre senza sostituzioni, con Torregrossa che dal limite non riesce a trovare il guizzo dopo una bella azione personale. La prima parte della ripresa scorre senza grosse emozioni con i due allenatori che mettono forze fresche in campo: vanno fuori Mancuso e Torregrossa tra gli altri, che non hanno lasciato il segno nella sfida dell’U-Power Stadium. Il Pisa compie la rimonta e passa al 65′: angolo di Mastinu con la traiettoria velenosa che trova l’incornata vincente di capitan Caracciolo, beffando Di Gregorio complice anche il tocco di Pedro Pereira. Il Monza prova subito a reagire con Mota ma il portoghese non trova la zampata nell’area piccola. All’82’ il Pisa ha la chance per chiuderla con il nuovo entrato Siega che spara però alto da ottima posizione. I brianzoli non trovano la necessaria lucidità nel forcing finale e non creano pericoli dalle parti di Nicolas. A due minuti dalla fine il neo-entrato Gytkjaer ha la palla buona da distanza ravvicinata, però il centravanti di casa in equilibrio precario calcia altissimo. Triplice fischio finale dopo 5′ di recupero: colpaccio Pisa nella tana del Monza nel big match d’alta classifica.

Voti e tabellino di Monza-Pisa

MONZA-PISA 1-2

8′ Valoti (M); 18′ Puscas; 65′ Caracciolo

Monza (3-5-2): Di Gregorio 6; Donati 6, Marrone 5 (79′ Paletta SV), Carlos Augusto 5,5; Pedro Pereira 6, Colpani 5,5 (56′ Ciurria 5,5), Barberis 5,5, Valoti 6,5, D’Alessandro SV (17′ Pirola 5,5); Mota 5,5 (79′ Gytkjaer SV), Mancuso 5 (56′ Favilli 5). Allenatore Stroppa: 5. A disposizione: Sommariva, Mazzitelli, Caldirola, Machin, Antov, Sampirisi, Molina

Pisa (4-3-1-2): Nicolas 6; Hermannsson 7, Leverbe 6,5, Caracciolo 7, Beruatto 5,5 (61′ Birindelli 6); Toure SV (17′ Mastinu 6,5), Nagy 6,5, Marin 6,5 (77′ Siega SV); Sibilli 6 (61′ Lucca 5,5); Torregrossa 5 (61′ Benali 6), Puscas 7. Allenatore: D’Angelo 7. A disposizione: Livieri, Berra, Cohen, Masucci, Gucher, De Vitis, Marsura

Arbitro: Maresca 6 (sez. Monza)

Ammoniti: Puscas (P), Mastinu (P), Valoti (M), Carlos Augusto (M)

Espulsi:

Note: recupero 3′ e 5′

Pagelle Monza-Pisa: TOP & FLOP del match

TOP MONZA: Valoti 6,5 – Ancora a segno dopo il rigore decisivo contro il Cittadella: quinto centro in campionato, score quasi da attaccante nell’ultimo periodo. Ma non c’è solo il gol: tante idee e giocate sempre intelligenti al servizio della squadra. Cala nell’ultima mezz’ora e tutto il Monza ne risente.

FLOP MONZA: Marrone 5 – Già in difficoltà fin dalle prime battute. Buca l’intervento sulla rete dell’1-1 di Puscas e va in difficoltà quando il rumeno lo punta. Nella ripresa arriva in ritardo su Caracciolo sul raddoppio ospite. Costretto ad uscire per infortunio: pomeriggio da dimenticare per uno dei titolarissimi di Stroppa.

TOP PISA: Puscas 7,5 – Finalmente si sblocca e pareggia subito i conti dopo il vantaggio del Monza. Volée potente e precisa a battere Di Gregorio, è sempre minaccioso quando la palla gravita negli ultimi sedici metri. Sarà una risorsa importante per D’Angelo nella corsa al sogno promozione.

FLOP PISA: Torregrossa 5 – Sembra vivace all’inizio ma è un fuoco di paglia. Fatica a rendersi pericoloso e supportare il pimpante Puscas in avanti. Da uno con il suo peso offensivo è lecito aspettarsi ben altro.