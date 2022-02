Juventus e Torino ieri hanno diviso la posta in palio, ma oggi si parla molto della prestazione insufficiente di Vlahovic. Allegri sotto accusa

La Juventus era attesa da un filotto di partite fondamentali per alimentare la corsa alla prossima Champions League e chissà rientrare a sorpresa in gioco anche per lo scudetto.

Ieri contro il Torino, però, i bianconeri si sono dovuti accontentare di un pareggio per 1-1 che lascia sicuramente l’amaro in bocca. Nonostante il parziale vantaggio di de Ligt, la squadra di Allegri è stata rimontata da Belotti, ma il vero duello che accende gli animi e le critiche dei tifosi si è consumato in attacco per la Juve. Dusan Vlahovic era, come sempre, uno degli uomini più accesi ma non è riuscito a incidere, anche perché coperto alla grande da Gleison Bremer. Oggi, i più importanti quotidiani nazionali hanno sottolineato la prova opaca del serbo, ma i tifosi sono di un altro avviso.

Juventus-Torino, Vlahovic difeso dai tifosi: mirino su Allegri

Già da questa mattina presto, infatti, è partita una crociata in favore di Vlahovic. Il centravanti ex Fiorentina viene difeso e quasi protetto dai suoi stessi tifosi. In molti su Twitter chiedono di aspettarlo e puntano, invece, il dito contro il gioco della squadra che non riesce a decollare. I tifosi se la prendono, di contro, con Allegri che, secondo loro, non permettere al bomber di esprimersi al meglio. Di seguito vi proponiamo una serie di tweet che sottolineano quest’andamento.

Vlahovic deve capire che alla Juve giochi ogni 3 giorni, ti arriva una palla ogni 20 minuti se ti va bene spesso dal cielo, il compagno più vicino ce l’hai a 50 metri e devi migliorare tecnicamente. Fermate #Allegri#Juventus — Mattialei (@Mattialei) February 19, 2022

Calma, calma. Il ragazzo Vlahovic verrà fuori. Basta eliminare definitivamente Allegri. https://t.co/51MHPWg3ld — vivaInter (@AurelioSodo) February 19, 2022

Vlahovic è forte, sono gli altri 10 il problema; anche san Marco Van Basten era quello che era perché alle spalle aveva una squadra di livello — El Pento FVCR ❤️🖤 (@elpentoFVCR) February 19, 2022