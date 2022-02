Bremer cancella Vlahovic: “Il peggiore in campo, Juve squadra sbagliata”

Bremer ha annullato Vlahovic nel Derby della Mole finito in parità tra Juventus e Torino. Prime critiche e sfottò social anche per l’attaccante

Primo Derby della Mole da dimenticare per Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus ha sofferto tremendamente la marcatura di Bremer, che l’ha di fatto annullato.

Il serbo è stato sostituito da Massimiliano Allegri, che a fine gara ha anche ripreso il giocatore. Una brutta Juventus quella vista ieri sera all’Allianz Stadium, e all’indomani del match arrivano le prime critiche anche nei confronti del nuovo numero 7. Giovanni De Luna de ‘La Stampa’ ha commentato così la prestazione dell’ex Fiorentina: “I passi indietro rispetto a Bergamo sono evidenti. Si è rivista la Juve balbettante e incerta di inizio campionato, una Juve senza un gioco accettabile e spesso in balia di un avversario modesto. L’1-1 è un risultato che può anche andar bene se si ragiona in ottica Champions League. Vlahovic è stato il peggiore in campo, per quello che è costato, per quello che è costato e le speranze che ha suscitato. Da un campione come lui si pretende molto di più, invece Bremer lo ha annullato anticipandolo sempre. Vlahovic non è mai riuscito a cambiare passo. Senza costruire un gioco che valorizzi Vlahovic sarà dura col Villarreal, senza mai tirare in porta”. E per il classe 2000 sono arrivati anche degli sfottò social.

Torino, sfottò social e tifosi scatenati | Vlahovic nel mirino

Sui social si sono scatenati i tifosi granata, esaltando la prestazione di Bremer. Sul profilo Twitter del Torino è anche comparso il seguente post, poi cancellato: “Le 10 cose che Bremer ha nella sua tasca dei pantaloni”, che ha fatto impazzire i tifosi. E Paolo Bargiggia, sempre su Twitter, si interroga sulla scelta di Vlahovic: “Con il gioco prevedibile e conservatore di Allegri, Vlahovic rischia di aver scelto la squadra sbagliata per continuare con la sua esplosione”. Prime difficoltà, dunque, anche per il gioiello serbo che è subito chiamato a guidare la squadra di Allegri contro il Villarreal. Martedì si tornerà subito in campo per l’andata degli ottavi di Champions League.