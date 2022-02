Juventus, altra bordata su Allegri: “Sta uccidendo Dybala”

Massimiliano Allegri torna nel mirino delle critiche, l’allenatore della Juventus sul banco degli imputati per la gestione di Dybala

Il passo falso della Juventus nel derby con il Torino complica i piani dei bianconeri nella rincorsa al quarto posto e conseguentemente alla qualificazione alla prossima Champions League. Prova non esaltante della squadra di Allegri, che nonostante il vantaggio iniziale non è riuscita a conquistare i tre punti. Il pareggio rallenta notevolmente l’andatura e raffredda gli entusiasmi dopo le ultime prestazioni positive.

Arrivano moltissime critiche all’operato del tecnico livornese, che sembrava aver trovato la chiave di volta con il tridente formato da Dybala, Vlahovic e Morata. La prestazione nella stracittadina segna un deciso passo indietro, con la ‘Joya’, tra gli altri, sottotono e sostituito per un nuovo problema fisico. La speranza è che non sia nulla di grave e di poterlo recuperare per il match in Champions League con il Villarreal. Proseguono, in ogni caso, i troppi alti e bassi per l’argentino e le responsabilità specifiche in questo, secondo un grande ex, sarebbero proprio di Allegri.

Juventus, Pasquale Bruno stronca Allegri e il mercato: “Giocando così segneranno poco, su Vlahovic ho grossi dubbi”

Pasquale Bruno, doppio ex sia dei bianconeri che dei granata, ha commentato a ‘Radio Deejay’ il derby della Mole, complimentandosi innanzitutto con Bremer: “E’ veramente un bel difensore. In generale, finalmente stiamo intravedendo lo spirito del Toro”. Sui bianconeri, verdetto molto duro: “Dybala e Morata sono a 60 metri dalla porta, in questo modo segneranno davvero pochi gol, non hanno idea di dove si trovano in campo. Se Dybala lo fai giocare in questo modo lo uccidi, fisicamente non ce la fa. Ho grossi dubbi su Vlahovic, è stato pagato una grossa cifra ma non è un fenomeno, deve ancora imparare molte cose”.