DIRETTA Serie A, Salernitana-Milan | Segui la cronaca LIVE

Si chiude il sabato della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la Salernitana e la capolista Milan

I granata, che vedono l’esordio in panchina di Davide Nicola dopo l’esonero di Stefano Colantuono, arrivano all’appuntamento dopo il pareggio, il secondo consecutivo, ottenuto sul campo del Genoa in uno scontro cruciale per la salvezza. Di contro, i rossoneri di Stefano Pioli volano sulle ali dell’entusiasmo dopo il sorpasso in vetta alla classifica sui ‘cugini’ dell’Inter di Simone Inzaghi, che hanno una partita da recuperare. Nel turno precedente, i meneghini hanno battuto di misura e tra le mura amiche la Sampdoria dell’ex Giampaolo. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-MILAN

SALERNITANA (4-3-1-2): Sepe; Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri; Kastanos, Coulibaly, Radovanovic; Ribery; Bonazzoli, Djuric. All. Nicola

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli

CLASSIFICA SERIE A: Milan 55 punti; Inter* 54; Napoli 53; Juventus** 47; Atalanta* 44; Lazio 42; Roma** 41; Fiorentina* 39; Verona** 37; Torino 33; Empoli 31; Sassuolo 30; Bologna* 28; Spezia e Sampdoria 26; Udinese*** 24; Cagliari e Venezia* 21; Genoa 15; Salernitana*** 13

*una gara in meno

** una gara in più

*** due gare in meno