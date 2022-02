Calciomercato Milan, rinnovo super in vista: ingaggio triplicato

Calciomercato Milan, i rossoneri vicini a blindare un pezzo pregiato della rosa: sul tavolo una offerta per triplicare l’ingaggio

Il Milan entra nella fase cruciale della sua stagione. Trovata la vetta – anche se l’Inter ha ancora una gara da recuperare – è il momento di provare ad accelerare. Oggi con la Salernitana e venerdì prossimo con l’Udinese, la missione è quella di centrare i tre punti, per arrivare nelle migliori condizioni prima del doppio snodo da brividi del derby di andata in Coppa Italia e del match contro il Napoli al ‘Maradona’.

I rossoneri intanto fuori dal campo lavorano alacremente per la squadra del futuro. Mosse già in corso sia per gli acquisti della prossima stagione che sul fronte ‘interno’. Il club sa di doversi rinforzare adeguatamente, per mantenersi al vertice in Italia e provare a crescere anche in Europa, e di dover trattenere i giocatori migliori. Strada decisamente in salita per Franck Kessie, per il quale il rinnovo appare assai lontano, è arrivato invece quello di Theo Hernandez. E a breve Maldini e Massara potrebbero mettere a segno un altro ‘colpo’ pesante.

Calciomercato Milan, avanti tutta per il rinnovo di Leao: le cifre

Discussioni decisamente ben avviate per il rinnovo di Rafael Leao. L’attaccante portoghese, in questa stagione, ha dimostrato una crescita esponenziale, che ne ha fatto, finalmente, uno dei giocatori più decisivi della rosa. In 27 presenze complessive, un bottino considerevole di 10 gol e 6 assist. Su di lui occorre puntare per il futuro e respingere gli assalti delle big eventualmente interessate. E così, stando al ‘Corriere della Sera’, sul tavolo ci sarebbe un’offerta per provare a chiudere la partita e blindarlo. Proposta di allungamento dell’attuale contratto in scadenza 2024 fino al 2026, con un ingaggio triplicato, passando dall’attuale milione e mezzo a ben quattro milioni e mezzo di euro annui. La fumata bianca si avvicina e potrebbe concretizzarsi a breve.