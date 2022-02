Calciomercato Milan, Ibrahimovic allo scoperto: “Voglio bene a Galliani”

In casa Milan si parla tanto di Zlatan Ibrahimovic e del suo presente così come del suo futuro tra tanti infortuni e un contratto in scadenza. Intanto a parlare stavolta è stato lo svedese

Zlatan Ibrahimovic è ancora ai box per infortunio, e sta lavorando alacremente per tornare quanto prima al 100% a disposizione di Stefano Pioli che intano dovrà giocare questa sera ancora una volta senza il suo totem. Il Milan scenderà in campo a Salerno per affrontare i nuovi granata di Nicola e lo farà nuovamente con Giroud al centro dell’attacco al posto di Ibra che continua a lottare con una stagione sfortunata dal punto di vista fisico. Gli acciacchi sono tanti così come le voci sul suo futuro visto il contratto in scadenza al termine dell’annata.

8 reti fin qui in stagione per il gigante svedese in 19 presenze tra coppe e campionato. Un bottino discreto per un 40enne come lui che però ha tutte le intenzioni di tornare quanto prima per dare una mano ulteriore alla squadra.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic tra Monza e Galliani: l’annuncio

Intanto dopo le tante voci sul futuro e sul suo apporto al Milan ha preso la parola lo stesso Ibrahimovic, che intervistato da ‘Radio 105’ si è soffermato anche sul duo Galliani–Berlusconi: “A Galliani voglio troppo bene. Quando ero a Barcellona non ero felice e non avevo adrenalina. Adriano mi ha chiamato e mi ha detto ‘Questa volta torni e giochi nel Milan’. È venuto a casa mia e mi ha detto ‘Non mi alzo finché non accetti’. È un gentleman, con lui e Berlusconi è tornata la felicità. Le cose sono andate bene e abbiamo vinto. Quando sono andato via ero molto arrabbiato con lui, per otto mesi non ci siamo parlati. Gli ho detto ‘Vendi tutta la squadra, ma non Ibra’. Mi aveva promesso di non vendermi. In estate mi ha spiegato la situazione e mi hanno venduto al Psg. Non ero felice…“.

Parole quelle al miele di Ibra per Galliani che possono anche risuonare come dolci alle orecchie dei tifosi del Monza. La squadra brianzola a cui era già stato accostato Zlatan nel recente passato.