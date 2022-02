“Inguardabile”: nel calciomercato Milan c’è un dubbio in più

Nella difficile partite del Milan sul campo della Salernitana ha destato qualche perplessità la prestazione di Brahim Diaz

Il Milan fatica oltre il dovuto contro la Salernitana. Il gol in avvio di Messias sembrava essere il preludio ad una serata di festa per i rossoneri ed invece Pioli deve ringraziare Rebic se esce dall’Arechi con un punto.

Un pareggio che fa male per classifica e umore e che fa nascere dubbi su alcuni dei calciatori pilastro della squadra. Se per Maignan si può parlare di prima serata storta nella sua prima stagione in rossonero, discorso diverso va fatto per Brahim Diaz. Il giovane trequartista spagnolo sta vivendo un periodo nero. Il 2022 per lui è stato caratterizzato da prestazioni quasi mai all’altezza, un trend che alimenta le perplessità sul suo futuro.

Quattro gol e quattro assist in stagione ma l’apporto di Brahim Diaz alla causa Milan si è praticamente fermato nel 2021. Da dicembre che il 22enne di proprietà del Real Madrid non mette in qualche modo lo zampino nelle reti rossonere. Non certo quello che ci si aspetterebbe da chi ha il 10 sulle spalle. Il trequartista di Malaga è al suo secondo anno in Italia: in estate è tornato in prestito biennale oneroso (circa 3 milioni di euro) con la possibilità, grazie ad un gentleman agreement, da parte del Milan di riscattarlo per 22 milioni di euro.

Calciomercato Milan, dubbi sul riscatto di Brahim Diaz

Ad inizio campionato che il Milan non potesse riscattare Brahim Diaz sembrava poco probabile anche perché l’inizio di stagione era stato decisamente positivo. Poi però lo stop per il coronavirus ha rappresentato uno spartiacque per l’annata dello spagnolo. Senza gol da settembre, ultimo assist a dicembre, prestazioni negative e dubbi che diventano sempre più grandi.

Giusto fare un investimento comunque non piccolo per riscattarlo dal Real Madrid? Perplessità ne hanno anche i tifosi che magari sognano il grande colpo per la 10 rossonera. A Brahim Diaz il compito di dimostrare di meritare davvero riscatto e maglia.

Ma qualcuno mi spiega l’utilità di Brahim Diaz in questo Milan? No perché è un titolare imprescindibile, ma in campo è praticamente inutile. Giocatore sopravvalutato.#SalernitanaMilan — Matteo Duranti 🧸 (@matteoduranti10) February 19, 2022

Brahim Diaz devi SPARIRE — Mohnjark19 (@GianPar91) February 19, 2022

Brahim Diaz con il resto della squadra non c’entra nulla. Inguardabile — Davide ⍨ (@turcato_davide) February 19, 2022