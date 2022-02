Calciomercato Juve, enigma de Ligt | Nuovi segnali e pressing spagnolo

Il destino di Matthijs de Ligt è tutto da scrivere sul calciomercato. Il pressing dalla Spagna va avanti e intanto arrivano nuovi segnali sul suo futuro

La Juventus ieri non è andata oltre il pareggio contro il Torino, con il punteggio di 1-1. I bianconeri sono passati in vantaggio nel primo tempo, per poi essere rimontati dal gol di Andrea Belotti.

A firmare il parziale 1-0 bianconero era stato inizialmente Matthijs de Ligt. E proprio del centrale olandese vogliamo parlarvi oggi e della sua situazione sul calciomercato. Nella sua avventura in bianconero, l’ex Ajax ha vissuto alti e bassi. A volte le sue prestazioni hanno veramente lasciato il segno, ma in altre circostanze hanno lasciato spazio a qualche leggerezza di troppo. Da diverse settimane, si parla del possibile addio sul calciomercato al centrale olandese. Vi abbiamo raccontato come la Juventus intenda ristrutturare in maniera evidente la sua difesa e tutti i giovani nomi nel mirino della società. Per de Ligt la situazione è un po’ meno chiara e andrà interpretata anche attraverso gli indizi che arrivano dal calciatore stesso e da chi gli sta attorno.

Calciomercato Juventus, de Ligt in bilico: Barcellona in pressing

Nuovi segnali sono arrivati di recente. Vedere l’olandese in macchina che canta in italiano e con grande passione non può che aver fatto felici i tifosi. E dimostrato che comunque de Ligt alla Juventus sta bene. Impossibile non menzionare, però, la frase sibillina di Mino Raiola di qualche settimana fa: “È pronto per un altro passo e lui lo sa”. Parole d’addio che fanno il paio con il pressing costante del Barcellona. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, i blaugrana hanno già comunicato il loro gradimento all’agente del ragazzo. In tal senso, occhio anche all’ipotesi di un rinnovo ‘tattico’ per il difensore. Vedremo nei prossimi mesi se l’affondo andrà a buon fine: di certo, non c’è fretta di cedere de Ligt e l’offerta dovrà essere molto allettante.